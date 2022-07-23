Саудовская Аравия удвоила поставки нефти в Европу 3 23.07.2022, 22:10

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В июле больше миллиона баррелей в день поступало в ЕС по трубопроводу Sumed.

Ближневосточные поездки американской дипломатии, которые завершились визитом в Эр-Рияд президента США Джо Байдена, не прошли даром, пишет Finanz.

Саудовская Аравия удвоила поставки нефти в Европу, заменяя Россию на рынке.

В июле больше миллиона баррелей в день, главным образом саудовских, поступало в ЕС по трубопроводу Sumed, проходящему через территорию Египта.

Еще 1,2 млн баррелей в сутки в европейские порты перевозили танкеры, шедшие через Суэцкий канал.

Общий объем саудовских поставок в Европу достиг рекорда с апреля 2020 года - пика «ценовой войны», когда принц Абдулазиз бен Сальман решил наказать Путина за попытку выйти из сделки ОПЕК+.

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