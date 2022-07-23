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В Гродненской области снова разрушили памятник погибшим польским солдатам

  • 23.07.2022, 22:24
В Гродненской области снова разрушили памятник погибшим польским солдатам

Это уже пятый случай в области.

В Гродненской области продолжают разрушать польские мемориальные комплексы. В деревне Стриевка Гродненского района опрокинули памятник солдатам Армии Крайовой (АК), погибшим в бою с немецкими захватчиками. Это уже пятый разрушенный в последнее время в Гродненской области мемориал погибшим польским солдатам, пишет hrodna.life.

В 1943 году в Двоюродке погибли 32 польских солдата партизанского формирования АК. О сносе очередного памятника сообщил представитель независимого Союза поляков Беларуси Марек Заневский. Место, где был разрушен памятник, посетил генеральный консул в Гродно Анджей Рачковский.

Памятник в Стриевке установили в 1992 году усилиями Всемирного союза солдат АК при поддержке Совета по сохранению памяти боев и мученичества. На доске памятника были также указаны имена военных, воевавших в Стриевке и чье место захоронения неизвестно.

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