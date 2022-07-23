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В США рассказали, сколько еще установок HIMARS могут передать Украине

  • 23.07.2022, 22:28
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В США рассказали, сколько еще установок HIMARS могут передать Украине

HIMARS - мощная американская реактивная система залпового огня.

Глава комитета Вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, сколько еще установок HIMARS и других ракетных систем залпового огня Украине смогут предоставить Соединенные Штаты и их союзники. Об этом сообщает radiosvoboda.org.

Он заявил, что США готовы предоставить Украине "столько установок HIMARS, сколько могут".

"Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран. Мы постараемся предоставить так много, как сможем", - сказал Смит.

Чиновник подчеркнул, что 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить.

"Мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – пояснил Смит.

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