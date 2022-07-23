Стали известны подробности ракетного удара по Одесскому порту 1 23.07.2022, 22:52

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Появились первые фото.

Сегодня, 23 июля, оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами. В Сети появилось видео и фото последствий обстрела, пишет «Главред».

В результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие, сообщил глава Одесской ОВА Максима Марченко.

"Сегодня, на следующий день после подписания договора об экспорте зерна, Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". К сожалению, есть раненые. Повреждена инфраструктура порта", - заявил Марченко.

Он подчеркнул, что после подобного удара весь мир должен убедиться, что Россия - страна-террорист, с которой невозможно договориться.

Появились кадры, как спасатели ликвидируют пожар, который повредил инфраструктуру Одесского морского торгового порта. Он вспыхнул после удара россиян.

Ракетный удар РФ по Одессе

23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту, где хранилось зерно, которое планировали отправить на экспорт. Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Как сообщал Главред, в ООН прогнозировали, что первый корабль с украинским зерном на борту мог покинуть украинский порт в Одесской области уже в субботу, 23 июля.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что удары оккупантов по порту Одессы после подписания договора о "зерновой коридор" является очередной подлой провокацией Кремля, которая показывает, как Россия стремится к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и отметил, что верить словам России нельзя ведь она всегда найдет пути, как это не выполнять.

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