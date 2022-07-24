Сколько стоит черника около леса, у перекупщиков и на рынке? 24.07.2022, 1:00

Сезон черники в самом разгаре.

Кто-то днями не выходит из леса, чтобы заработать "копейку", а кто-то с самого утра спешит на рынок, чтобы купить самую свежую и крупную ягоду. Tochka.by узнала цены на чернику на рынках, у заготовителей и у перекупщиков.

От восьми до пятнадцати

Утром в субботу на столичной Комаровке очередей за ягодами нет. Это и неудивительно: от черники черно в глазах. Сейчас – это основной товар на рынке. Жлобин, Осиповичи, Иваново – география традиционно широкая.

"Молодые люди, берите ягодку – у меня уже почти всю разобрали", – зазывает пожилая женщина. И тут же полушепотом: "У меня самая хорошая цена, дешевле на рынке не найдете".

Ценника около небольшой горки нет, уточняем цену за килограмм. Отвечает: семь пятьдесят. И правда дешево. Ниже цены на чернику на Комаровке не найдешь.

Большинство продавцов просят по 8.50. Да, ягода не всегда чистая и крупная, но на то он и рынок, чтобы ходить меж рядов и выбирать на свой "вкус и цвет". Кстати, продавцы без проблем дают пробовать.

О чем разговоры на рядах? Ягоды в этом году много, собственно, и комаров тоже. С одной стороны сборщиков это радует, с другой огорчает – конкуренция большая, а значит и цену особо не поднимешь.

К слову, на рынке в Валерьяново цены в субботу были очень кусачие: от 10 до 15 рублей. Но там ее продают не сборщики, а предприниматели.

Плюс-минус четыре

А что у тех сборщиков, кто не имеет возможности продать ягоду на рынке?

Портал "Виртуальный Брест" рассказывает историю Мария Максимчук из агрогородка Маревиль. Для ее семьи поход за ягодами и грибами – традиционный сезонный бизнес. Уже почти 20 лет летом они "живут" в лесу. Женщина все леса в округе изучила.

"У нас целая лесная команда собирается: выезжаем на место в шесть утра и ходим до двенадцати, – рассказывает она. – А дальше так: часть черники оставляю себе и внукам – жарю потом их любимые оладушки, остальную – на продажу".

В этом году за день женщина собирает около 15 килограммов, сдает примерно по четыре рубля: каждый день цена меняется на плюс-минус пятьдесят копеек. Так, за один поход в лес она зарабатывает 50-60 рублей.

Полторы тысячи?

Куда сдавать ягоду – для многих больной вопрос. Сегодня Белкоопсоюз широко раскинул свои "сети" по всей стране – в редком агрогордке нет приемного пункта. Неподалеку от них, как правило, "пасутся" и перекупщики. А некоторые прямо по деревням ездят или около леса дежурят.

В Бобруйске, например, точка перекупщиков – площадь возле двух вокзалов: автобусного и железнодорожного. Если в местной заготконторе дают 3.50 рубля, то там к государственной цене прибавляют копеек 50-60.

"Так с одного большого ведра получается плюс пять рублей, а если мы с женой по 3-4 ведра приносим, то дополнительную "двадцатку" в карман кладем", – объясняет мужчина лет шестидесяти.

Женщица-приемщица объясняет: к ним идут три категории. Первая – пенсионеры. Они, конечно, сдают ягод немного: им в месяц и двести рублей прибавки – хорошо. Вторая – дети. Эти приносят ягоды в небольших ведерках. "Кто помладше, хочет заработать на конфеты-мороженое, а постарше – на билет на дискотеку", – смеется женщина.

Третья категория – отпускники, которые из года в год вместо того, чтобы отдыхать, наоборот не разгибаясь торчат в лесу. Говорят, такие за сезон по полторы-две тысячи зарабатывают. Правда ли это?

"Не скажу, – высыпая из ведра ягоды, говорит женщина средних лет. – Перед школой зайдешь в магазин: форму детям, тетрадки купишь – и нет тех денег".

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