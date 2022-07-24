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На Черниговщине нашли сразу два тайника оккупантов

  • 24.07.2022, 4:00
На Черниговщине нашли сразу два тайника оккупантов

Боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины.

В Черниговской области полиция обнаружила два вражеских схрона с оружием. Об этом сообщили в секторе коммуникаций Нацполиции Черниговской области.

Согласно информации, полицейские Черниговского и Новгород-Северского районов с привлечением кинологической службы и взрывотехники обнаружили в заброшенных зданиях два схрона взрывоопасных предметов, оборудованных российскими оккупантами.

В частности, во время отработки приграничных населенных пунктов в Черниговском и Новгород-Северском районах полицейские совместно с сотрудниками военной контрразведки и пограничниками обследовали места кратковременной дислокации военных РФ во время боевых действий.

"В лесополосе вблизи одного из сел Черниговского района правоохранители обнаружили схрон с гранатометом, противотанковыми минами, гранатами и патронами. Аналогичная находка ждала правоохранителей в заброшенном доме Семеновской громады. Там полицейские обнаружили минометные мины, гранаты, тротиловые шашки и патроны", - говорится в сообщении.

В дальнейшем изъятые боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины.

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