Поляки и белорусы собрали 21,7 миллион злотых на «Байрактар» 24.07.2022, 5:00

До конца сбора осталось пять дней и еще миллион.

Почти завершился польский сбор денег на ударный беспилотник для украинской армии. На «Байрактар» скинулись уже почти 200 тысяч человек, передает «Белсат».

Польский журналист Славомир Сераковский запустил денежный сбор «Купим Байрактар Украине» на сайте zrzutka.pl: на беспилотник хотят собрать 22,5 млн злотых ($ 5 млн). На момент публикации собрано 21,7 млн, остался еще 1 млн и пять дней сбора.

Особенность сборов на сайте zrzutka.pl в том, что там можно пожертвовать не только в общую копилку, но и в отдельные «тематические». Самая популярная «тематическая» копилка этого сбора – от белoрусов Польши, туда 675 человек собрали 86,5 тысячи злотых. Вторая по собранной сумме – для противников автора сбора, которые все равно хотят помочь Украине.

Сколько беларусы пожертвовали в целом, неизвестно: сайт позволяет давать деньги в общую копилку и другие копилки независимо от гражданства.

Ранее на «Байрактар» для Украины литовцы собрали 6 млн евро за три дня, а украинцы собрали деньги аж на три «Байрактар» – а производитель дронов решил дать «Байрактары» бесплатно, поэтому собранные деньги пойдут на боеприпасы и другие нужды.

Bayraktar TB2 – турецкий ударный беспилотник средней высоты полета, разрабатывавшийся с 2007 года и впервые поднявшийся в небо в 2014-м. Аппарат может управляться с дальности до 150 км и быть в воздухе более 24 часов, может нести две противотанковые ракеты с лазерной наводкой или четыре высокоточные авиабомбы. Такие беспилотники использует как сама Турция, так и Украина, Польша, Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан, Катар, Марокко, Пакистан и другие.

Революционная особенность «Байрактара» – сравнительно невысокая цена, ведь аналоги стоят десятки миллионов долларов. Эффективность «Байрактаров» на войне в Украине оценивают по-разному, отмечают их уязвимость перед системами противовоздушной обороны. Но «Байрактары» уничтожили уже немало российской военной техники, в том числе корабли, а беспилотники стали в Украине мемом, которому посвящают песни.

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