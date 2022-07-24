В Николаеве прогремели сильные взрывы, затем оккупанты получили мощную «ответку» 24.07.2022, 8:03

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Видеофакт.

В ночь на 24 июля в Николаеве прогремели сильные взрывы. Не обошлось без "прилетов".

Об этом на своей странице в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

В 03:43 в городе объявили воздушную тревогу. После этого в Николаеве было неспокойно. По словам мэра, в Николаеве прогремели более 5 мощных взрывов.В 04:29 воздушную тревогу отменили.

В местных Telegram-каналах сообщается, что в городе были "прилеты". Также появилась информация о том, что в результате вражеской атаки в Николаеве были пожары, известно о 2 очагах возгорания.

Также жители временно оккупированной Херсонской области сообщали, что оккупанты могли запускать ракеты именно с этих территорий. После этого рашисты якобы получили мощную "ответку". На Херсонщине прогремели взрывы и начался сильный пожар.

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