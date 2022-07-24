Китай не поможет Путину 2 24.07.2022, 8:05

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Пекин хочет сделать Россию своим сырьевым придатком.

Война, которую Путин развязал против Украины, выгодна Китаю. Эта война ослабляет Россию, что "на руку" Китаю. После завершения войны Россия может стать "сырьевым придатком".

Об этом в интервью "Главреду" рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он отметил, что после введения санкций РФ пытается переориентировать свой экспорт на Китай, Индию и Азию.

"Китаю будет выгодно, если вследствие событий в Украине Россия превратится в поставщика до Китая дешевой нефти, леса и т. д, то есть сырьевых ресурсов, которых Китаю сегодня не хватает", - сказал Владимир Огрызко.

Именно поэтому Китай не захочет рисковать своим положением и идти "на прямую помощь России" в войне против Украины.

"Приведу лишь пример. Большинство китайских товаров, которые экспортируются и которые питают китайскую экономику, идут по двум направлениям - в Северную Америку и Евросоюз. Если ЕС и Северная Америка сделают с Китаем то, что они сделали с Россией в плен экономических санкций, то от китайской экономики вообще ничего не останется, потому что в таком случае она остановится ровно через два месяца", - отметил Огрызко.

Дипломат считает, что Китай "будет играть и вашим, и нашим, но очень осторожно, чтобы не раздражать Запад".

При этом, Огрызко убежден, что Китай не будет предоставлять Украине прямую помощь, а будет лишь говорить о необходимости переговоров и поддержке территориальной целостности.

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