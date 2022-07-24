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Новые подробности инцидента в Сочи, где на пляже избили белоруса-самбиста

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  • 24.07.2022, 8:09
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Новые подробности инцидента в Сочи, где на пляже избили белоруса-самбиста

Участники скандала изложили свои версии на российском телевидении.

Участники скандала на пляже «Фрегат» в Сочи, во время которого избили 23-летнего белоруса-самбиста Никиту Гораева, поделились новыми подробностями. Они прозвучали в эфире программы «Радиоэлектронная борьба» на российском «Первом канале», передает zerkalo.io.

Так, жена директора пляжа заявила, что драку спровоцировал сам Гораев.

— На замечание моего мужа успокоиться был сделан удар. Первый удар был от него [Гораева]. И весовая категория разная. Он был очень высокий, а мой муж — 160 см, — сказала Астхик Антонян.

Она также заверила, что инцидент не обошелся без национального вопроса. Мол, на правой руке у Гораева Антонян увидела свастику.

Оказалось, что у белоруса выбит коловрат — восьмилучевая свастика в русском неонацизме, национализме и славянском неоязычестве.

Вот как сам Никита объяснил значение татуировки:

— Для десантно-штурмовой разведывательной группы «Русич», которая сейчас «освобождает Украину от нацистов», этот символ понятен. Точно такой же символ, похожий, размещен на эмблеме подразделения, которое входит в ЧВК Вагнер, которое, отмечу, «освобождает Украину». Но изначально он [коловрат] обозначал славянское единство. Я выступал и сейчас выступаю против всякой антироссийской риторики как и в Беларуси, так и в других государствах бывшего СССР.

Но Гораев отрицал, что произносил фразу «Россия для русских». В свою очередь, Аслан Алиев, двоюродный брат одного из задержанных, заявил, что белорус оскорбил чеченцев:

— Я не был свидетелем инцидента, но тут все рассказывают, как он затрагивал нашу религию, нашу нацию. Мол, вы кто тут такие? Это все слышали. Это его слова.

Напомним, на пляже «Фрегат» в Сочи 3 июля произошла драка с участием Никиты Гораева, который раньше работал пресс-секретарем ХК «Динамо-Молодечно». Младшие сестры Никиты, девочки 8 и 14 лет, раздавали отдыхающим фрукты и снимали видео. Белорус сказал, что не видел, передавали ли его сестрам деньги, что якобы не понравилось работникам пляжа. При этом в эфире «Первого канала» Гораев не раз повторил, что сделал замечание сотрудникам, мол, это не их пляж, а территория, которая принадлежит России, где действуют российские законы.

Ранее мать Гораева рассказала РИА Новости, что ее сын находится дома в тяжелом состоянии, на его голове «огромные гематомы от ударов железными палками».

В отношении охранников сочинского пляжа «Фрегат» возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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