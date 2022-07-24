Cтало известно, как Горбачев отреагировал на войну в Украине 4 24.07.2022, 8:15

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Советский лидер полностью разочарован Путиным.

Последний лидер Советского Союза Михаил Горбачев считает, что российский диктатор Владимир Путин уничтожил все его наследие, развязав войну против Украины. Он разочарован и полностью осознает, что происходит.

О реакции Горбачева на войну в Украине рассказал его близкий друг, российский журналист Алексей Венедиктов в интервью Forbes Russia.

"Я могу вам сказать, что он разочарован, конечно, он понимает (что происходит - ред.). Это было дело его жизни. Свободы - это дело Горбачева", – заявил журналист.

Агрессивная и диктаторская политика Путина полностью уничтожила "наследие Горбачева". Венедиктов заметил, что реакция советского лидера вполне прогнозируема.

Как отметил журналист, когда Горбачев возглавлял СССР в 1985-1991 годах, в Европе насчитывалось четыре тысячи военных из подразделений Сил быстрого реагирования НАТО.

"Теперь НАТО объявило, что до конца следующего года здесь будет 300 тысяч человек", - сказал он.

Венедиктов добавил, что растет уровень угрозы между Востоком и Западом.

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