Аренда только за рубли: что будет с белорусским рынком недвижимости 2 24.07.2022, 8:19

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Цена найма жилья может быть скорректирована в случае роста обменного курса доллара.

На Национальном правовом портале опубликован закон, согласно которому в Беларуси приостановлено право определять размер арендной платы в валюте. Это касается как жилой, так и коммерческой недвижимости.

Документ вступит в силу через два месяца, но собственники и арендаторы призадумались уже сегодня. Как это скажется на них? Пойдет ли это нововведение на пользу рынку?

Цена найма жилья может быть скорректирована в случае роста обменного курса доллара.Realt задал эти вопросы руководителю отдела аренды жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Маргарите Почицкой.

"Данное нововведение можно расценивать как плюс для арендатора. Не секрет, что колебания курса доставляли очень много неудобств для того, кто снимает квартиру, поскольку каждый рост доллара означал для них рост стоимости в белорусских рублях", – говорит эксперт.

Маргарита вспоминает 2018−19 годы, когда был высокий спрос на аренду и собственники не были готовы идти на уступки: не платит этот − найду других.

Сейчас ситуация совсем иная. В марте, когда курс колебался, почти все собственники соглашались на снижение стоимости. Были даже прецеденты привязки стоимости к рублю. Теперь эта привязка будет закреплена официально.

Головная боль собственника

"То есть никаких "эквивалентов доллару США по курсу Нацбанка в день оплаты" в договорах больше не будет. Исключительно – белорусские рубли. При этом не исключено, что собственники теперь будут закладывать в договор какой-то пункт о том, что "цена может быть скорректирована в случае роста обменного курса доллара", – считает Маргарита Почицкая.

Эксперт пока не знает, как будет звучать эта формулировка, но очевидно, что собственники захотят себя как-то обезопасить. Как отреагируют на это арендаторы? Почицкая отмечает: в ситуации, когда на рынке аренды наблюдается профицит предложения и дефицит спроса, условия диктует тот, кто снимает квартиру. Теперь человек может сказать: я не согласен, перееду в другую квартиру.

Словом, в ближайшей перспективе арендатор, наконец, перестанет с волнением следить за колебаниями обменного курса. Теперь наблюдение за ростом валюты станет исключительно заботой собственника.

Кстати, теперь в объявлениях о сдаваемых квартирах будет указываться стоимость аренды в белорусских рублях.

Что происходит на рынке аренды в Минске

В последнее время ситуация на рынке жилья неоднозначная. На это повлиял обвал рубля в марте, санкционная политика и последовавший релокейт многих квалифицированных сотрудников – из Минска уехали многие платежеспособные арендаторы.

Сайты объявлений о сдаче квартир буквально распирает от большого количества предложений, но во многие свободные квартиры соискатели селиться не спешат. Чтобы заработать и не остаться в проигрыше собственники снижают цены на приличную сумму.

Эксперты отмечают, что ситуация по аренде жилья в Минске, возможно, была бы не столь сложной, если бы не сложившаяся традиция белорусов формировать стоимость услуг в иностранной валюте.

Мы привыкли видеть график цен таким, но теперь придется переводить стоимость в белорусские рубли. Тренируемся: двухкомнатная меблированная квартира с хорошим ремонтом без изысков недалеко от метро стоит 500-580 рублей в месяц.

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