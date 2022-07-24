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БТГ элитной Кантемировской дивизии РФ полностью ликвидирована под Харьковом

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  • 24.07.2022, 8:53
  • 9,144
БТГ элитной Кантемировской дивизии РФ полностью ликвидирована под Харьковом

Группировка прекратила свое существование.

В результате боевых действий в Харьковской области прекратила свое существование российская БТГр 423 мотострелкового полка из Наро-Фоминска 4 гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк, передает УНИАН.

Он уточнил, что 47 военнослужащих отказались принимать участие в боевых действиях, а большинство либо убиты, либо ранены.

На данный момент из всей батальонной группы осталось около 70 боеспособных военнослужащих.

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