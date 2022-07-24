ВСУ превратили «в пепел» российскую базу в Запорожье: ликвидированы 50 оккупантов 3 24.07.2022, 9:05

4,666

Еще около 100 получили ранения.

Воины Вооруженных сил Украины уничтожили военную базу оккупантов в Запорожской области. В результате удара защитников ликвидированы 50 военных РФ, еще почти сто были ранены.

Об этом сообщает "Риа-Мелитополь". Как отмечается, в пятницу, 22 июля в Пологовском районе прозвучала серия сильных взрывов, уничтоживших базу "в пепел".

Она располагалась в оккупированном селе Урицком неподалеку от Розовки, около водозаборной станции. К сожалению, станция также пострадала.

При этом оккупанты скрывают потери. Но, по информации местных жителей, они вывезли с базы около 40 погибших и около 80 раненных российских солдат.

Ликвидированы 50 военных РФ, еще почти сто были ранены

Кроме того, 23 июля прогремел взрыв на базе бывшей агрокомпании "Прогресс" в самой Розовке. Здесь также видели погибших военных РФ – их тела долго лежали у дороги. Предположительно, это также был ракетный удар ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».