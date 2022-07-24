закрыть
24 июля 2022, воскресенье, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты с разных направлений штурмовали Углегорскую ТЭС, но были отброшены

  • 24.07.2022, 9:19
  • 1,248
Оккупанты с разных направлений штурмовали Углегорскую ТЭС, но были отброшены

Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Российские военные с разных направлений вели штурмовые действия с целью захвата территории Углегорской ТЭС. Но все попытки штурмов были отбиты украинскими военными.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

На Северском направлении войска РФ совершили обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области, а также Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское в Сумской области. Кроме того, периодически оккупанты ведут воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяже, Коробочкино, Дергачи, Победа и др.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Богородичного и Адамовки. На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Стародубовки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали дроны.

На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Российские войска совершали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других, задействовали штурмовую и армейскую авиацию.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многие другие. Вражеский беспилотник действовал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру возле Красной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев и других.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман