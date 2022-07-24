Газманов в майке с буквой «V» пел для лукашистов на турслете

Газманов в майке с буквой «V» пел для лукашистов на турслете11
- 24.07.2022, 9:27
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А из цирка-шапито привели живого слона.
Сегодня под Минском состоялся первый милицейский турслет. На мероприятие под лозунгом «Служим народу, закону, Отечеству» выпустили петь российского артиста Олега Газманова, поддерживающего войну в Украине, сообщает «Наша Нiва».
Более того, Газманов выступал перед белорусскими силовиками в майке с буквой «V» — это один из символов российской военной агрессии в Украине. Техника именно с этой буквой входила с территории Беларуси.
С февраля силовики задерживают людей, которые высказываются против войны, особенно жестоко, со стрельбой, — задерживали рельсовых партизан, которые останавливали эшелоны с российским оружием.
Кроме российской «звезды», в турслете принимали участие чиновники и пропагандисты, а из цирка-шапито притащили живого слона.