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Газманов в майке с буквой «V» пел для лукашистов на турслете

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  • 24.07.2022, 9:27
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Газманов в майке с буквой «V» пел для лукашистов на турслете

А из цирка-шапито привели живого слона.

Сегодня под Минском состоялся первый милицейский турслет. На мероприятие под лозунгом «Служим народу, закону, Отечеству» выпустили петь российского артиста Олега Газманова, поддерживающего войну в Украине, сообщает «Наша Нiва».

Более того, Газманов выступал перед белорусскими силовиками в майке с буквой «V» — это один из символов российской военной агрессии в Украине. Техника именно с этой буквой входила с территории Беларуси.

С февраля силовики задерживают людей, которые высказываются против войны, особенно жестоко, со стрельбой, — задерживали рельсовых партизан, которые останавливали эшелоны с российским оружием.

Кроме российской «звезды», в турслете принимали участие чиновники и пропагандисты, а из цирка-шапито притащили живого слона.

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