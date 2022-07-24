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«Котел» под Высокопольем: что ждет войска РФ

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  • 24.07.2022, 9:28
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«Котел» под Высокопольем: что ждет войска РФ

Проблемы у оккупантов на Херсонщине появились и на других участках фронта.

В сети обсуждают информацию о том, что ВСУ устроили котел россиянам в Высокополье на Херсонщине, пишет telegraf.com.ua.

Хотя официального подтверждения информации об этом пока не поступало, но намеки советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича заставили пользователей поразмышлять о том, что же украинские защитники могли бы сделать с той тысячей россиян, которые могли оказаться в окружении.

Так блогер Сергей Стеблиненко отметил, что если информация подтвердиться, то это будет первый "котел" для россиян с начала вторжения в Украину.

"Ситуация повторяет события августа 2014 года под Иловайском. Может, имеет смысл повторить ту подлость, которую сделали тогда рашисты — договориться о выходе войск противника из окружения, а потом тупо расстрелять его из гаубиц? Напомню, по данным BBC — 420 украинских бойцов было убито, 13 попало в плен и 40 пропало без вести", — написал он.

Впрочем, он добавил, что куда более целесообразным было бы заставить их сдаться, а затем обменять оккупантов на защитников "Азовстали". Еще одним вариантом, который предложил Стеблиненко, могла быть отправка захваченных россиян на трибунал в Гаагу.

Блогер Сергей Григорович в свою очередь считает, что информацию об этом в СМИ сливать не стоило.

"СМИ и эксперты смакуют это ради того, чтобы показать, что жизни россиян для путина ничего не стоят. А с точки зрения военной целесообразности, нужно было дать 3 часа на решение командиров их подразделений, а потом ещё 2 часа на возможный выход неорганизованных групп. И закрыть этот вопрос совсем без огласки, без превращения его в информационную пену в СМИ. Это для минимизации дальнейших эскалационных ракетных ударов", — написал он.

Арестович также сообщил, что проблемы у оккупантов на Херсонщине есть не только в районе Высокополья, но и на других участках фронта.

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