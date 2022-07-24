«Не та цена, чтобы руками ее собирать!» 2 24.07.2022, 9:36

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Белорусы рассказали, как идет заготовка черники и стоит ли овчинка выделки.

Возле заготовочных пунктов на Бобруйском автовокзале довольно людно. Машины подъезжают одна за одной, уставшие, но явно довольные люди в резиновых сапогах и измазанных черникой кроссовках достают из багажников ведра с крупной, ароматной ягодой, пишет «Вечерний Бобруйск».

Черника – ягода экспортная

Подойдя к весам и услышав сумму, женщина с двумя большими ведрами хмурится – маловато. Сегодня один килограмм черники берут по 4 рубля 20 копеек. А в прошлом году и до 9 рублей доходило.

– На прошлой неделе, – говорит собеседница, представившаяся Мариной, – когда было много зеленых ягод, мы еще надеялись, что цена подрастет. Сейчас уже ягодка к ягодке. И крупная. А деньги несерьезные.

Глава заготпункта Александр Жигун пожимает плечами: вы же сами все понимаете.

– Черника – ягода экспортная. А ситуация для экспорта сейчас, скажем так, не самая лучшая, – поясняет Александр. – В прошлом году никаких ограничений не было. Сколько люди принесут – все возьмем. Потому, что предприятия знали, что все продадут. А в этом году, может быть, мы и принимать раньше закончим, как только наберется определенный объем.

Сосед Александра по заготпункту Игорь Михненок говорит, что народ все равно идет охотно. Не так активно, как в прошлом году, но без работы заготовителям сидеть не приходится. На вопрос, куда потом поедет белорусская черничка, мужичина отвечает, что это будут решать компетентные люди на заготавливающем предприятии, а его дело скромное – ягоды у населения принять.

Хочется внучкам помогать

Подъезжает очередная машина и из нее торопливо выходит пожилая семейная пара с двумя, внучками. Старшая девочка деловито помогает бабушке поставить ведро на весы, а малышка вертится возле деда. Завожу разговор с ним.

– Меня зовут Петр, – представляется собеседник. – Я в эти ягоды не хожу. Это жена с внученьками. Летом с самого утра всегда в лес идет. Ее только дождь может остановить.

На вопрос, не ленятся ли девочки рано просыпаться за черникой, Петр с гордостью отвечает, что внучки у него настоящие хозяюшки. Даже дошкольница Алиночка старательно помогает бабушке в сборе ягод.

Хочется внучкам помогать, побаловать их, продолжает собеседник. Потому и жена за ягодой ходит, и он сам все еще работает «вахтами» в Москве.

«Ну, что вы, репортеры, все ходите, чуть не каждый день?»

Игорь Михненок оказался прав: поток машин и людей с ведрами черники не прерывается. Парни, принимающие ягоду, работают быстро и умело. На попытку поговорить отшучиваются: мы ребята молодые, неопытные.

– Вы к Светлане Михайловне нашей подойдите. Она все тонкости знает.

«Эксперт» в черничных делах Светлана Субботкина вздыхает:

– Ну, что вы, репортеры, все ходите, чуть не каждый день? Сделали из меня звезду. Каждый год я вам интервью даю! А я же тут не одна. Соседи мои тоже много лет в заготовке.

Если можно заработать, то зачем упускать возможность?

Ее монолог прерывают две подъехавшие машины, откуда буквально высыпается девять человек. Сын Светланы, работающий вместе с ней, улыбается.

– Что-то вы сегодня поздновато. Я уж думал, что и не приедете.

Наблюдая за тем, как компания разгружает багажники, шумно обсуждая, где чьи ведра, уточняю, с кем тут можно побеседовать.

– Вам к Ольге, – отвечает молодой человек, указывая на невысокую женщину с большими ведрами в руках. – Я тут только второй раз. Это она нас всех увлекла. Много лет черникой занимается.

Ольга рассказала, что сдает ягоды каждый день, что в этом году за черникой ездит с несколькими семьями друзей. Прошлым летом, при хорошей цене на чернику, бензин окупался. А теперь приходится «сбрасываться» на топливо и ехать большой компанией. Но так веселей. Сегодня пришлось прокатиться почти до самого Глуска, на их обычном месте сбора ягоды уже выбрали подчистую.

– Если можно заработать, то зачем упускать возможность? – рассуждает Ольга, глядя, как ее компаньоны выстраиваются в очередь перед весами. – Наши дети вообще первые бегут в лес. Им нравится, что потом есть деньги на мороженое или развлечения. У нас так: сколько сам собрал, столько и заработал. Вот они и стараются.

Игорь Михненок машет рукой:

– Зачем вам всем в одну большую очередь? Идите сюда! Цена же у всех одинаковая.

Действительно, спрашиваю, зачем? Ольга отвечает, что Светлане Михайловне она сдает чернику уже три года и у них сложились очень хорошие отношения. Заготовители польщенно шутят: это любовь!

Мы же пенсионеры. Чем еще летом заниматься?

К соседнему пункту заготовки подъезжает пожилая семейная пара на… максискутере. Водитель с пассажиром, багажник за спиной и несколько ведер черники. Пока мужчина взвешивает ягоды, беседую с его женой Ниной Васильевной.

– Мы же пенсионеры, – говорит женщина, поправляя шлем на голове. – Чем еще летом заниматься? Внуков нет. Один сын уже взрослый, а второго в прошлом году похоронили. Сейчас памятник нужно поставить. Это денег стоит. Я себе очки новые купила – тоже 100 рублей отдала. Вот и сдаем черничку. Это каждый год хороший приработок.

В пять часов подниматься нет необходимости

Около половины четвертого к заготпункту подтягиваются люди с только что прибывшей электрички. Человек 10, не больше. Парни, принимающие ягоду, говорят, что в прошлом году после каждой электрички здесь были очереди посолидней.

Аккуратно объехав цепочку людей рядом останавливается очередная машина. Уставшая женщина с фиолетовыми от черники руками руководит разгрузкой.

– Ой, не спрашивайте меня. Я устала, – вытирает лоб женщина. – Поговорите лучше с сыном.

Молодой человек представился Степаном Шукайло. Говорит, из дома выезжали в 9 утра, и ездили всего за 10 километров от города. Ягоды много, в пять часов подниматься нет необходимости – черники на всех хватит.

Родители говорят, что во время отпуска грех не съездить за ягодами или грибами. Мама семейства Наталья сперва заготовила варенье, а уже потом решили ягоду сдавать. В багажнике осталось лишь полведерка черники – на пирожки.

– Цена в этом году плохая, – комментирует Степина бабушка. – В том году мы вручную собирали. А в этом все «комбайнами» пользуются. Не та цена, чтобы руками ее собирать!

Две женщины подходят к машине и просят продать им ведерко ягод по 4.50 за килограмм. Стоящий рядом заготовитель качает головой: шли бы на рынок!

Уже покидая заготпункт, обращаю внимание на рекламу этих самых «комбайнов» для сбора ягоды. А люди с ведрами черники все идут и идут.

«Я лучше напрягусь и больше заработаю, чем просто сдам за копейки!»

На троллейбусной остановке замечаю девушку с огромным ведром черники. На вопрос, почему решила не сдавать, девушка удивляется.

– В таком ведре где-то 14,5 килограмм черники. Ну, если без листочков, – начинает подсчитывать Елена Гриц, учащаяся одного из городских колледжей. – Это почти 23-24 литра ягод. В заготовке мне за ведро дадут рублей 60. А знакомым и соседям я продам по 4 рубля за литр. Это сверху еще рублей 35. Я лучше напрягусь и больше заработаю, чем просто сдам все за копейки, – подвела итог предприимчивая девушка.

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