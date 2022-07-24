закрыть
24 июля 2022, воскресенье, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Не та цена, чтобы руками ее собирать!»

2
  • 24.07.2022, 9:36
  • 2,914
«Не та цена, чтобы руками ее собирать!»

Белорусы рассказали, как идет заготовка черники и стоит ли овчинка выделки.

Возле заготовочных пунктов на Бобруйском автовокзале довольно людно. Машины подъезжают одна за одной, уставшие, но явно довольные люди в резиновых сапогах и измазанных черникой кроссовках достают из багажников ведра с крупной, ароматной ягодой, пишет «Вечерний Бобруйск».

Черника – ягода экспортная

Подойдя к весам и услышав сумму, женщина с двумя большими ведрами хмурится – маловато. Сегодня один килограмм черники берут по 4 рубля 20 копеек. А в прошлом году и до 9 рублей доходило.

– На прошлой неделе, – говорит собеседница, представившаяся Мариной, – когда было много зеленых ягод, мы еще надеялись, что цена подрастет. Сейчас уже ягодка к ягодке. И крупная. А деньги несерьезные.

Глава заготпункта Александр Жигун пожимает плечами: вы же сами все понимаете.

– Черника – ягода экспортная. А ситуация для экспорта сейчас, скажем так, не самая лучшая, – поясняет Александр. – В прошлом году никаких ограничений не было. Сколько люди принесут – все возьмем. Потому, что предприятия знали, что все продадут. А в этом году, может быть, мы и принимать раньше закончим, как только наберется определенный объем.

Сосед Александра по заготпункту Игорь Михненок говорит, что народ все равно идет охотно. Не так активно, как в прошлом году, но без работы заготовителям сидеть не приходится. На вопрос, куда потом поедет белорусская черничка, мужичина отвечает, что это будут решать компетентные люди на заготавливающем предприятии, а его дело скромное – ягоды у населения принять.

Хочется внучкам помогать

Подъезжает очередная машина и из нее торопливо выходит пожилая семейная пара с двумя, внучками. Старшая девочка деловито помогает бабушке поставить ведро на весы, а малышка вертится возле деда. Завожу разговор с ним.

– Меня зовут Петр, – представляется собеседник. – Я в эти ягоды не хожу. Это жена с внученьками. Летом с самого утра всегда в лес идет. Ее только дождь может остановить.

На вопрос, не ленятся ли девочки рано просыпаться за черникой, Петр с гордостью отвечает, что внучки у него настоящие хозяюшки. Даже дошкольница Алиночка старательно помогает бабушке в сборе ягод.

Хочется внучкам помогать, побаловать их, продолжает собеседник. Потому и жена за ягодой ходит, и он сам все еще работает «вахтами» в Москве.

«Ну, что вы, репортеры, все ходите, чуть не каждый день?»

Игорь Михненок оказался прав: поток машин и людей с ведрами черники не прерывается. Парни, принимающие ягоду, работают быстро и умело. На попытку поговорить отшучиваются: мы ребята молодые, неопытные.

– Вы к Светлане Михайловне нашей подойдите. Она все тонкости знает.

«Эксперт» в черничных делах Светлана Субботкина вздыхает:

– Ну, что вы, репортеры, все ходите, чуть не каждый день? Сделали из меня звезду. Каждый год я вам интервью даю! А я же тут не одна. Соседи мои тоже много лет в заготовке.

Если можно заработать, то зачем упускать возможность?

Ее монолог прерывают две подъехавшие машины, откуда буквально высыпается девять человек. Сын Светланы, работающий вместе с ней, улыбается.

– Что-то вы сегодня поздновато. Я уж думал, что и не приедете.

Наблюдая за тем, как компания разгружает багажники, шумно обсуждая, где чьи ведра, уточняю, с кем тут можно побеседовать.

– Вам к Ольге, – отвечает молодой человек, указывая на невысокую женщину с большими ведрами в руках. – Я тут только второй раз. Это она нас всех увлекла. Много лет черникой занимается.

Ольга рассказала, что сдает ягоды каждый день, что в этом году за черникой ездит с несколькими семьями друзей. Прошлым летом, при хорошей цене на чернику, бензин окупался. А теперь приходится «сбрасываться» на топливо и ехать большой компанией. Но так веселей. Сегодня пришлось прокатиться почти до самого Глуска, на их обычном месте сбора ягоды уже выбрали подчистую.

– Если можно заработать, то зачем упускать возможность? – рассуждает Ольга, глядя, как ее компаньоны выстраиваются в очередь перед весами. – Наши дети вообще первые бегут в лес. Им нравится, что потом есть деньги на мороженое или развлечения. У нас так: сколько сам собрал, столько и заработал. Вот они и стараются.

Игорь Михненок машет рукой:

– Зачем вам всем в одну большую очередь? Идите сюда! Цена же у всех одинаковая.

Действительно, спрашиваю, зачем? Ольга отвечает, что Светлане Михайловне она сдает чернику уже три года и у них сложились очень хорошие отношения. Заготовители польщенно шутят: это любовь!

Мы же пенсионеры. Чем еще летом заниматься?

К соседнему пункту заготовки подъезжает пожилая семейная пара на… максискутере. Водитель с пассажиром, багажник за спиной и несколько ведер черники. Пока мужчина взвешивает ягоды, беседую с его женой Ниной Васильевной.

– Мы же пенсионеры, – говорит женщина, поправляя шлем на голове. – Чем еще летом заниматься? Внуков нет. Один сын уже взрослый, а второго в прошлом году похоронили. Сейчас памятник нужно поставить. Это денег стоит. Я себе очки новые купила – тоже 100 рублей отдала. Вот и сдаем черничку. Это каждый год хороший приработок.

В пять часов подниматься нет необходимости

Около половины четвертого к заготпункту подтягиваются люди с только что прибывшей электрички. Человек 10, не больше. Парни, принимающие ягоду, говорят, что в прошлом году после каждой электрички здесь были очереди посолидней.

Аккуратно объехав цепочку людей рядом останавливается очередная машина. Уставшая женщина с фиолетовыми от черники руками руководит разгрузкой.

– Ой, не спрашивайте меня. Я устала, – вытирает лоб женщина. – Поговорите лучше с сыном.

Молодой человек представился Степаном Шукайло. Говорит, из дома выезжали в 9 утра, и ездили всего за 10 километров от города. Ягоды много, в пять часов подниматься нет необходимости – черники на всех хватит.

Родители говорят, что во время отпуска грех не съездить за ягодами или грибами. Мама семейства Наталья сперва заготовила варенье, а уже потом решили ягоду сдавать. В багажнике осталось лишь полведерка черники – на пирожки.

– Цена в этом году плохая, – комментирует Степина бабушка. – В том году мы вручную собирали. А в этом все «комбайнами» пользуются. Не та цена, чтобы руками ее собирать!

Две женщины подходят к машине и просят продать им ведерко ягод по 4.50 за килограмм. Стоящий рядом заготовитель качает головой: шли бы на рынок!

Уже покидая заготпункт, обращаю внимание на рекламу этих самых «комбайнов» для сбора ягоды. А люди с ведрами черники все идут и идут.

«Я лучше напрягусь и больше заработаю, чем просто сдам за копейки!»

На троллейбусной остановке замечаю девушку с огромным ведром черники. На вопрос, почему решила не сдавать, девушка удивляется.

– В таком ведре где-то 14,5 килограмм черники. Ну, если без листочков, – начинает подсчитывать Елена Гриц, учащаяся одного из городских колледжей. – Это почти 23-24 литра ягод. В заготовке мне за ведро дадут рублей 60. А знакомым и соседям я продам по 4 рубля за литр. Это сверху еще рублей 35. Я лучше напрягусь и больше заработаю, чем просто сдам все за копейки, – подвела итог предприимчивая девушка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман