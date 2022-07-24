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Путин обманул самого себя

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  • Антон Геращенко
  • 24.07.2022, 9:40
  • 3,832
Путин обманул самого себя

И в этот раз он подвел и своего «союзника».

Путин, как всегда, обманул всех и самого себя. И в этот раз он обманул не только Запад, но и своего союзника — Китай, в вопросе разблокировки экспорта украинского зерна.

Ни для кого не секрет, что вчерашние договоренности по разблокировке украинских портов, достигнутые в Стамбуле, есть результат давления на путина со стороны Китая, Индии, Ирана, крупных арабских стран, у которых большие проблемы из-за 30-40% роста цен на зерно.

Многие задавали себе вопрос: а как это вообще возможно — безопасно грузить корабли, если русские продолжат ракетные обстрелы Одессы.

И вот вчера утром по Одессе снова были выпущены 6 ракет!!!

4 ракеты были сбиты украинскими ПВО, а две попали в район порта, одна из которых упала в 150 метрах от крупнейшего зернохранилища компании "Бруклин - Киев".

Вот так вот РФ выполняет взятые на себя обязательства по безопасному экспорту украинского зерна!

Теперь уже не только Запад, но и Китай, и другие страны, на которые Путин рассчитывает как на партнеров по обходу санкционного давления, могут увидеть, что Путину доверять нельзя ни в чем, ни на грамм!

Антон Геращенко, «Фейсбук»

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