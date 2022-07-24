«Напились и гранатометами по селу всадили» 3 24.07.2022, 9:48

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Оккупант похвастался перед матерью преступлениями войск РФ.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Украины. Немало военных преступлений против гражданских захватчики совершают под влиянием алкоголя.

Об этом один из военных страны-агрессора рассказал по телефону своей матери. Аудиоперехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"У нас вчера кипишь был, с 4 до 5 очень шумно было...потом выясняется, что это "Пузырь" с каким-то Колей нажрались и гранатометом в деревню всадили. Коля обезбашенный, и ему по**р вообще на все. Он тут над людьми издевался, он ЧВКшник, когда-то там в какой-то военной компании работал. У него пуля свистит в голове", – рассказал оккупант.

По словам захватчика, некого Колю, который был инициатором обстрела села из гранатомета, мог контролировать только командир батальона. Но так как тот сейчас на другой позиции, оккупант "поймал слабину".

Также россиянин пожаловался матери на то, что их подразделение не отпускают на ротацию, хотя все документы для этого уже давно подготовлены. По его словам, командир 49-й армии тормозит процесс.

Кроме того, он рассказал, что у многих российских военных не осталось даже одежды после пожара на базе. В связи с этим захватчики искали себе новую экипировку в брошенных местными жителями домах.

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