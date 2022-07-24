Под Мелитополем прогремели мощные взрывы: разбито железнодорожное полотно 1 24.07.2022, 9:57

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ВСУ ударили по расположению военных РФ.

Ночью в воскресенье, 24 июля, во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье прогремела серия мощных взрывов. Жители предположили, якобы ВСУ ударили по расположению военных РФ.

О вероятном прилете сообщил Telegram-канал украинского агентства "РИА-Мелитополь", позже уточнив, что было повреждено железнодорожное полотно возле села Новобогдановка. Подтверждения информации от официальных лиц пока нет.

Отмечается, якобы удар был около 01:00, но неизвестно, куда именно он нацеливался. Спустя пару минут местные начали сообщать об очень мощных взрывах в Мелитополе.

В сети подчеркнули, что это украинские военные "активно минусуют" оккупантов. Также люди заявили, что взрывы было слышно даже в городе Токмак и поселке Кирилловка Запорожской области.

По данным "РИА-Мелитополь", около часа ночи в воскресенье со стороны Нового Мелитополя раздавались сирены, а со стороны аэродрома люди наблюдали дым.

На утро очевидцы сделали фото одного из прилетов. Оказалось, что было разбито железнодорожное полотно на станции в районе Новобогдановки Мелитопольского района.

"Не исключено, что сработали Силы Специальных Операций (ССО) Украины. Ждем подтверждения", – говорится в посте.

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