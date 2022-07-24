Что точно должно входить в полезный завтрак: диетологи раскрыли важный секрет 24.07.2022, 10:03

Рецепт отличается для мужчин и женщин.

Завтрак считается самым важным приемом пищи для человека. Поэтому крайне важно, чтобы продукты, которые мы едим по утрам, содержали все основные нутриенты — белки, жиры и углеводы, а также клетчатку. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Специалист отметила, что быстрым, полезным и доступным по цене вариантом будет сочетание яйца, хлеба и овощей. Яйцо является одним из лучших животных белков, который и легко усваивается, и самый дешевый по сравнению с мясом, творогом или морепродуктами, пишет newsyou.info.

«Для женщины это будет одно яйцо, мужчине можно съесть максимум два. К этому необходимо добавить хлеб, но не белый, а серый или ржаной. Дальше мы должны добавить клетчатку. К яйцу подходят любые варианты овощных блюд: домашнее лечо, салат, помидоры, квашеная капуста и так далее. Такое сочетание будет идеальным и не очень дорогим завтраком. Его можно повторять несколько раз в неделю, чередуя с другими», — считает диетолог.

По ее словам, самый полезный завтрак для мужчин — омлет с тушеными томатами. Такое блюдо благоприятно влияет на функцию предстательной железы, повышает подвижность сперматозоидов за счет ликопина, который содержится в тушеных помидорах.

Еще одним вариантом завтрака может быть овсяная каша. Чтобы она была сытной, важно дополнить ее правильными продуктами. Овсянка — это углеводы, такому завтраку не хватает белков с жирами и клетчатки, напомнила диетолог. К этой каше больше всего подходят фрукты: банан, яблоко, апельсин. Также следует добавить белково-жировой продукт, например две чайные ложки урбеча из расторопши (паста из растертых семян расторопши — колючего травянистого растения) или любой другой урбеч.

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