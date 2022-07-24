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Террорист Гиркин запаниковал из-за того, что украинские войска могут зайти в Россию

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  • 24.07.2022, 10:08
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Террорист Гиркин запаниковал из-за того, что украинские войска могут зайти в Россию

Экс-глава боевиков спрогнозировал серьезное поражение российской армии.

Вооруженные силы Украины вскоре пойдут в наступление на ряде направлений, которое Россия, вероятно, не сумеет везде эффективно отбить.

Об этом заявил российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин, передает УНИАН.

По его словам, контрнаступление ожидается на херсонском и запорожском направлениях, а также в Харьковской области вблизи границы с РФ. Он также не исключил, что украинская армия может вторгнуться на территорию России.

"Ждем, пока оперативная пауза закончится и, вероятнее всего, она закончится наступлением врага. Есть стойкое убеждение у меня и не только в том, что если срочно не будут приняты меры по пополнению войск, а пополнить их можно только фактически начав частичную мобилизацию, то мы можем потерпеть достаточно серьезное поражение", - заявил Гиркин.

Он также оценил эффективность ударов ВСУ по Антоновскому мосту под Херсоном.

"Никакие понтоны, корабли, не смогут полностью заменить нормальный автомобильный, ж/д мост. По которому может пройти любая техника, любого веса, длины и ширины", - добавил террорист.

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