В оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы, поднялся огромный столб дыма 24.07.2022, 10:13

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Снаряд попал по российским захватчикам.

Утром, 24 июля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы. На месте прилета снарядов поднялся огромный столб дыма.

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины ударили по месту скопления оккупантов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы в Новой Каховке прозвучали с самого утра. Также в городе была слышна сирена и работа противовоздушной обороны российской армии.

В то же время отмечается, что снаряд попал по российским захватчикам.

"Вот как работают профессионалы и освободители. Одна ракета, точное попадание и никакого террора и "промахов", – говорится в описании к видео.

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