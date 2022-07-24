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Долги белорусских предприятий в российских рублях выросли в три раза

  • 24.07.2022, 10:18
Долги белорусских предприятий в российских рублях выросли в три раза

Почти 90% всех кредитов являются краткосрочными.

За полгода банки и Банк развития предоставили физическим и юридическим лицам кредитов на сумму 53,7 млрд рублей. По информации Нацбанка, это на 15,4% больше, чем за такой же период прошлого года. Вместе с ростом кредитования изменились и другие характеристики этого рынка, сообщает OL.

Из общей суммы выданных кредитов в стране 93% (или 49,7 млрд рублей) получили субъекты хозяйствования. При этом 33% от всех выданных кредитов приходится на малое и среднее предпринимательство. Таким предприятиям выдано кредитов на сумму 16,5 млрд рублей.

— Влияние внешних негативных факторов определило изменение спроса субъектов хозяйствования на кредитные ресурсы в иностранной валюте, — рассказал на расширенном правлении Нацбанка начальник главного управления банковских операций Александр Шевко.

По его словам, с марта 2022 года кредиты в долларах и евро стали частично замещаться кредитами в российских рублях. Если в марте их доля среди всех субъектов хозяйствования была на уровне 25%, то в июне — уже 74,6%.

Чаще всех берут кредиты предприятия обрабатывающей промышленности, а также оптовой и розничной торговли.

Почти 90% всех выданных субъектам хозяйствования кредитов являются краткосрочными, что объясняется возникшей потребностью предприятия в оборотном капитале для финансирования текущей деятельности.

Объем же кредитования физических лиц с января по июнь 2022 года составил 4 млрд рублей и почти не изменился по отношению к такому же периоду прошлого года. Из этой суммы почти 3,3 млрд рублей — это потребительские кредиты.

Наибольший их объем был предоставлен в феврале (615,6 млн рублей). Меньше всего белорусы брали в долг в апреле (448 млн рублей), когда банковское кредитование было практически свернуто. В июне потребительское кредитование вернулось на уровень начала года и составило 550,2 млн рублей.

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