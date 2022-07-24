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В Украине ликвидировали оккупанта, который хвастал, что «творит историю»

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  • 24.07.2022, 10:20
  • 2,712
В Украине ликвидировали оккупанта, который хвастал, что «творит историю»

Историк «поломался».

На войне в Украине погиб оккупант, который в соцсетях заявлял, что "творит историю". Его звали Григорий Романов, ему было 23 года.

О ликвидации очередного военного РФ рассказал полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц). "Историк поломался", – написал он.

По данным из российских соцсетей, Романов был родом из Удмуртии, а именно села Якшур-Бодья.

Еще 1 июля он писал в своем аккаунте: "Пока вы сидите на диване, я творю целую историю".

Информацию о гибели Романова официально подтвердило правительство Удмуртии. Прощание с оккупантом прошло 17 июля.

"За мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе "специальной военной операции", ефрейтор Григорий Романов представлен к ордену Мужества посмертно", – говорится в сообщении.

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