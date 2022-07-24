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Как в Беларуси ремонтируют Apple после ухода компании из страны

  • 24.07.2022, 10:31
Как в Беларуси ремонтируют Apple после ухода компании из страны

Деталям приходится пройти «дальнюю дорогу».

Apple покинула наши края. Реселлеры реализуют остатки продукции. А как же сервис? С ним все хорошо, без гарантийной поддержки проданные девайсы пока не останутся.

"Белые" айфоны и макбуки у нас еще можно купить. Но их запас скоро закончится, а новые не привезут, не ждите. Apple еще весной покинула Беларусь. Однако гарантийное обслуживание идет своим чередом, даже несмотря на поломанную санкциями логистику.

Как это удается, Tochka.by рассказали в авторизованном сервисе Apple.

Сами мы не местные

Если купили продукт от Apple у "серого" дилера, то в официальном сервисе по гарантии такой девайс могут не принять. Также там не всегда выполнят гарантийный ремонт смартфонов и планшетов, даже официально проданных в другом регионе.

"Перед ремонтом iPhone и iPad, реализованных за пределами нашей страны, мы потребуем чек с указанием серийного номера и данными продавца", – рассказывает Александр Коровацкий, руководитель сервисного отдела компании cafeCONNECT.

Нет документов – идем в неофициальные сервисы. Правда, доступа к оригинальным запчастям у них нет. Именно качественные детали делают Apple тем брендом, который мы любим. А теперь уже – помним и скорбим.

Да и после кустарного ремонта может перестать работать какая-нибудь система. Сенсор или Face ID – распознавание лиц для разблокировки смартфона и подтверждения платежей.

Или же "отвалится" технология True Tone, которая регулирует цветовую температуру экрана, чтобы изображение выглядело естественнее. Apple порой отказывается дружить с неоригинальными запчастями.

Что чаще ломается

У официальных дилеров техника Apple стоит дороже, зато и гарантия есть. Один год. Если, конечно, повреждение не механическое. Тогда за ремонт придется платить из своего кармана. И много.

Поменять экран на последних iPhone 12 и 13 в авторизованном сервисе обойдется в Br1500. "Серый" ремонт – в три раза дешевле.

Авторизованный сервис занимается только модульной заменой сломанных элементов. На мелкие материи технику не разбирают. Так велит производитель.

Дальняя дорога

Apple ушла из нашей страны и России в начале марта. Но если у восточных соседей все плохо, нет ни техники, ни деталей, то у нас дела обстоят получше. Apple не запретила поставки запчастей в нашу страну. Проблема лишь с логистикой.

Запчасти везут из Западной Европы. Откуда точно – конфиденциальная информация. Главное, что они есть. Из-за санкций доставка затягивается – белорусские фуры все еще не пускают в Европу.

Поэтому авторизованный сервис заказывает все нужные детали чуть заранее. Растянулся только срок доставки редких деталей – с двух недель до трех. Благо, они и ломаются не так часто. Например, трекпад на "Макбуке". Сам же ремонт, как и прежде, занимает пару дней.

"80% ремонтов – из стандартного списка. Основных запчастей на нашем складе в достатке", – уточняет Александр Коровацкий.

Apple в нашей стране пока что официально продается и чинится. Это радует. Правда, будущим пользователям за неимением других вариантов придется покупать Apple у "серых" продавцов.

Оригинальный гарантийный сервис для них окажется недоступен. Остается лишь искать толковых умельцев, которые не попортят дорогой сердцу и кошельку девайс. Или ждать, когда к параллельному импорту придумают параллельный же сервис.

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