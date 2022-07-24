Путина ждут большие неприятности 24.07.2022, 10:36

В сентябре Россию накроют серьезные политические и экономические проблемы.

Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Радио НВ спрогнозировал, что в сентябре Россию накроют серьезные политические и экономические проблемы.

По его словам, из-за санкций экономическая ситуация в России быстро развивается в направлении настоящей катастрофы.

«Нет внешней торговли, поэтому нет комплектующих для заводов и фабрик, эти заводы и фабрики останавливаются, людей выбрасывают на улицу, отправляют в неоплачиваемые отпуска. Начинаются социальные проблемы», — описал международный обозреватель НВ уже происходящие в России события.

По словам Яковины, к осени - уже в сентябре - эти проблемы еще больше проявятся и начнутся «политические проблемы очень серьезного характера».

«Вся экономика, вся социальная сфера из-за этих западных санкций сейчас летит коту под хвост. Высокий курс рубля, низкий курс рубля — и то и другое плохо, потому что нынешняя безобразная экономическая система, созданная после фактически выпиливания России из общемирового экономического контекста, может существовать только очень непродолжительный период времени. Потом она начинает по естественным причинам приходить в упадок, потому что у нее нет половины органов, необходимых для нормально функционирующей экономической системы», — пояснил он.

Международный обозреватель НВ обратил внимание, что трудности из-за санкций признал даже сам российский диктатор.

«Путин вчера (18 июля 2022 года - ред.) заявил, что антироссийские санкции, как он выразился, – это огромный вызов для страны, что Россию ожидают колоссальные трудности и решение этих трудностей – это крайне сложная задача», – напомнил Яковина.

Ранее о том, что в России близится пик недовольства кремлевским режимом, рассказывал политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

По его словам, потенциальный пик недовольства придется на конец этого года и начало следующего.

По словам Преображенского, к этому приведет полный товарный дефицит по тем направлениям, по которым не удастся заместить то, что раньше производилось в России, но производители ушли.

Также к недовольству приведет продолжающийся резкий рост безработицы и падение уровня жизни, несмотря на искусственное регулирование курса рубля.

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