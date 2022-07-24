Белорус съездил в российский Новозыбков и был шокирован 13 24.07.2022, 10:40

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Возникает стойкое ощущение, что город бомбили неделю назад.

Гомельский блогер Даниил Кортез описал свою недавнюю поездку в приграничный российский райцентр Новозыбков. Он объяснил, что ехать в РФ пришлось ради замены банковской карты. И пока гомельчанин ждал автобус, он прогулялся по городу. Больше всего его поразили инфраструктура и благоустройство — по сравнению с белорусскими райцентрами.

«Есть стойкое ощущение, что Новозыбков — это городок старателей, который выстроили недавно вокруг главных градообразующих объектов: двух церквей, отделения «Сбербанка» и местного заменителя KFC. Дома не выше 4-х этажей, в основном тут деревянные халупы», — пишет в своем Twitter гомельчанин.

По его словам, Новозыбков «оставляет два стойких ощущения: этот город бомбили неделю назад; этот город после этапа «Царская Россия» прыгнул сразу в «путинская Россия», миновав СССР, чем объясняется переизбыток деревянных халуп и бараков».

«Тут все разваливается, дороги дырявые, дома облезлые, улицы безлюдные. Это Братислава из «Евротура», если кто еще помнит, помноженная на пять».

По словам Даниила, на Google maps он посмотрел на город «ради прикола — там последние фото как раз за 2019 год, честно, тогда Новозыбков выглядел лучше».

«Если в Фотошопе затереть современные машины и часть рекламных постеров, получатся идеальные декорации для Stalker».

«Думаю, ладно, [...] русская пердь, да и чего я докопался до микрогорода в 50к душ. Чай не мой Гомель с полляма людей, не райцентр! Провинция. Но даже для провинции все очень плохо. Ладно там кино-музеи-лофтбарбершопы, тут в принципе нет ничего. Ни предприятий, ни заведений.

В кафе варят растворимый кофе, из ресторанов — либо совдеповские столовки, либо, опять же, местный KFC-заменитель «Чикен-пицца» [...], который вроде как местный центр развлечений, кутежа и времяпровождения с детьми».

Автор отчета о поездке после общения с местными жителями о политике и войне был раpзочарован:

«Ваш кругозор — хтонь и лес вокруг, такие же тупые знакомые и телевизор, из которого льется понос, и никто из вашего окружения не помогает мысли о том, что слова из телевизора — это не истина в последней инстанции».

«Грубо говоря, прожив жизнь в мордор-говнище, отрезанном от цивилизации и без шансов на улучшение, трудно представить другое будущее и мир за границей, и легко поверить что все плохое вокруг — козни злых ИХ, а Путин вообще-то ответственен за немногое хорошее».

В комментариях к записям гомельчанина свои сообщения оставили россияне. К примеру, такие:

«Да у нас вся Россия — Новозыбков, все что за МКАДом. Исключение составляют миллионники-города. Да и в тех только в центре благодать, а на окраинах такое же Новозыбков».

«Я сам из Омска — в центре города руины гнилых деревянных бараков стоят, и всем по…»

«Ивановская область — сравнимо. Владимир получше, но чем дальше от города, тем мрачнее. Идея про то, что в советское время были невозможны халупы и раздрай, насмешила. Достаточно поехать на автобусе в любой райцентр за пределами Подмосковья, где почти все будет как при Брежневе».

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