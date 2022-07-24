Украинские воины показали, как освобождали Ивановку в Херсонской области 24.07.2022, 10:41

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Уничтожено почти 50 оккупантов и захвачено шесть единиц вражеской техники.

ВСУ 1 июля освободили населенный пункт Ивановка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.

""Гуляй, дикое поле". Именно эту фразу теперь смело можно говорить населенному пункту Ивановка, что на Херсонщине. Местность, где сейчас располагается населенный пункт Ивановка Бериславского района, в старину называли Диким полем. Но, к сожалению, с первого дня полномасштабного вторжения российская армия перешла административную границу Херсонской области и приступила к оккупации региона.

Наши казаки из 518-го отдельного батальона специального назначения 30 июня начали штурм, на следующий день к ним присоединилась 60-я отдельная пехотная бригада и уже 1 июля освободили населенный пункт Ивановка. Кроме этого они захватили 6 единиц вражеской техники (БМП) и 3 единицы были полностью уничтожены (2 БМП и 1 вертолет Ми-24). Также враг понес потери в размере около 50 погибших и 100 раненых. Кроме этого, было захвачено большое количество военного оружия, боевых комплектов и документов, подтверждающих личности военнослужащих армии РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что населенный пункт Ивановка полностью взят под контроль подразделениями 518 отдельного батальона специального назначения и 60 отдельной пехотной бригады.

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