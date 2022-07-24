Die Welt: Украина имеет шансы на масштабное контрнаступление, но есть одна проблема 11 24.07.2022, 11:06

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Украинские защитники уверены, что они выгонят оккупантов.

После пяти месяцев агрессивной войны с Россией, у Украины есть перспектива крупного контрнаступления. Силы обороны имеют шансы подвинуть врага, но могут столкнутся и с проблемой, поскольку им не хватает артиллерии, которая является преимуществом войск РФ.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt. По словам экспертов, хотя ВСУ в последнее время нанести сильные удары по оккупантам американскими ракетами HIMARS, это "не оправдало ожиданий".

Сомнения относительно HIMARS

Отмечается, что контрнаступление украинской армии, скорее всего, затронет районы к югу или юго-востоку. И немецкие военные аналитики считают, что наши воины в этом якобы очень полагаются на американские реактивные артиллерийские системы HIMARS (сокращение от High Mobility Artillery Rocket System). Эти установки способны уничтожать цели в глубине удерживаемой войсками РФ территории. ВСУ уже использовали их, чтобы взорвать несколько складов оружия и боеприпасов оккупантов. А на этой неделе США объявили о поставке еще нескольких моделей.

"Ныне звучат украинские песни, восхваляющие HIMARS как новую "серебряную пулю" для наступления на Россию. Но ведущие немецкие эксперты приостановили ожидания. На местном уровне украинцы, безусловно, могут добиться успеха, однако отсутствуют все предпосылки для крупномасштабного контрнаступления", – говорится в материале со ссылкой на слова профессора военной истории Потсдамского университета Зенке Нейцеля.

Сомнения высказал и его коллега профессор Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене. По его мнению, для наступления по всему фронту ВСУ не хватает как личного состава, так и техники.

"Украина может быть озабочена только началом контрнаступлений на юге", – считает он.

Украинские военные на передовой соглашаются, что им нужно больше оружия. Ныне российские оккупанты обленились и сами уже не рвутся вперед, однако их артиллерия работает непрерывно.

"Как только наши солдаты выдвинутся, как нас обстреляют артиллерией, минометами, гаубицами и так далее. Они не подпустят нас близко", – пояснил воин ВСУ.

Подчеркивается, что Россия по-прежнему имеет огромное превосходство в огневой мощи, несмотря на поставки Украине оружия с Запада. Наши защитники устали сидеть в своих окопах, но для наступления им потребовалось бы гораздо больше собственной артиллерии, в том числе HIMARS.

"Если бы мы получили 100 таких машин, это была бы другая война", – добавил украинский военный.

Преимущество России

До сих пор в этой войне на истощение страна-агрессор РФ несла большие потери, но неоднократно отправляла на фронт новые силы.

По данным американского Института изучения войны (ISW), с июня российская армия комплектует больше добровольческих батальонов. Туда набирают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в большинстве без военного опыта. Всего через 30 дней обучения их отправляют на войну в Украину, обещая зарплату около $3000 долларов в месяц.

Эксперты указывают, что украинская армия уступает силам РФ не только количеством, ей "не хватает также материалов и снаряжения, чтобы должным образом вооружить" всех защитников.

"От миллионного фронта толку мало, потому что их надо тренировать… Украине не хватает материала для крупномасштабного отвоевания территории. Армия имеет оборудование, чтобы держать россиян в страхе, изматывать их и уничтожать объекты далеко за русскими линиями. Но у украинской артиллерии потихоньку кончаются боеприпасы", – заявил профессор Карло Масала.

Принцип надежды

Немецкий военный историк Зенке Нейцель говорит, что Украина до сих пор в основном защищалась от войск РФ.

"Атаковать в больших масштабах гораздо сложнее, и, по всей имеющейся у меня информации, украинским Вооруженным силам не хватает не только оружия, такого как современные танки, больше артиллерии и боеприпасов, истребителей, но и тактических навыков", – считает он.

Украинские военнослужащие на фронте признают, что хотя все еще находятся в хорошей физической форме, они чувствуют себя морально "просто выгоревшими" после нескольких месяцев войны. Тем не менее защитники уверены, что они выгонят оккупантов и вернут каждый клочок украинской земли.

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