Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в понедельник 2 24.07.2022, 11:09

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Жара отступает.

Белгидромет сообщает о грозах, местами сильных ливнях, граде и шквалистом ветре порывами до 15−20 метров в секунду в понедельник по всей территории страны.

В понедельник 24 июля температура будет +21..+23°C. Ветер будет южный с переходом на северо-западный, местами порывистый. Ночью прогнозируется 16-18°C тепла.

Напомним, на сегодня, воскресенье 23 июля, в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. В понедельник Беларусь продолжит оставаться под влиянием климатических факторов, но со вторника распогодится — синоптики обещают ясную погоду, хотя будет немного прохладнее — до 23 градусов тепла днем.

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