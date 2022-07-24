Украинские разведчики уничтожили дроном 15 оккупантов, которые смотрели в танке кино 9 24.07.2022, 11:22

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Российский солдат признался в разговоре с матерью, что потом им пришлось собирать только кости.

Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский Т-72 и 15 оккупантов.

Об этом говорится в сообщении СБУ. Там обнародовали перехват, в котором оккупант-очевидец уничтожения решил рассказать матери об этом событии и детали последних минут жизни россиян.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню сбросили, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, сбросили боеприпас и его разорвало", - рассказал детали оккупант, добавив, что они потом только кости собирали.

"И нечего добавить о судьбе этих оккупантов: приехали в Украину, посмотрели кино, погибли... и сами попали в кинохронику ювелирной работы наших спецов", - прокомментировали в СБУ.

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