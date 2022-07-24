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Политолог: У ЦРУ есть информация о серьезных проблемах со здоровьем у Путина

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  • 24.07.2022, 11:26
  • 4,622
Политолог: У ЦРУ есть информация о серьезных проблемах со здоровьем у Путина

Речь идет в том числе о расстройствах психического свойства.

Американские спецслужбы знают о состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина, развязавшего полномасштабную войну в Украине, однако эту информацию тяжело использовать на официальном уровне.

Об этом в эфире YouTube-канала "Ходорковский LIVE" заявил известный политолог Валерий Соловей. Он отметил, что на Западе молчат о здоровье главы кремля, чтобы продолжать вести с ним переговоры.

"Что касается оценки здоровья Путина. У американцев, в частности у ЦРУ, есть информация о реальном состоянии президента России. Они совершенно точно знают, что у него очень серьезные проблемы, в том числе проблемы психического свойства. Вот так это оценивается. Другое дело, что американские политики не заинтересованы говорить об этом. Вы же понимаете, что если вы говорите человеку или о человеке с официальной позиции: "Мы знаем, что у тебя проблемы", то как вы собираетесь с ним вести переговоры. Согласитесь, это будет сложно сделать.

Тема здоровья путина является центральной при обсуждении российской политики и ничего с этим сделать нельзя. А все отрицания представителей кремля, только подогревают слухи об этом", — заявил Соловей.

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