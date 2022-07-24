Куда и почем белорусы могут слетать в отпуск из Минска, Варшавы и Вильнюса 24.07.2022, 11:31

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Без пересадки из Национального аэропорта можно улететь только в 10 стран.

Сезон отпусков в самом разгаре, поэтому журналисты «Нашай Нiвы» решили посмотреть цены на авиабилеты.

Из-за санкций, наложенных после инцидента с посадкой самолета Raynair, белорусы уже больше года не имеют возможности летать прямо из Минска в страны Европы. С началом войны ситуация только усложнилась, поскольку российские авиакомпании также попали под санкции.

На текущий момент без пересадки из Национального аэропорта можно улететь только в 10 стран. Среди них есть семь стран, куда можно отправиться на море.

Грузия

В этом году одним из наиболее популярных направлений остается Грузия. Самолеты из Национального аэропорта летают в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Цены на билеты до грузинской столицы начинаются от 260 евро. Минск — Кутаиси — от 340 евро. Приобрести билеты Минск — Батуми можно не раньше, чем на начало сентября, цены от 260 евро.

Турция

Помимо Грузии, из Минска есть ежедневные прямые рейсы в Турцию. Билеты до Стамбула стоят от 370 евро, если рассматривать перелет через 3-4 недели. Цены на более ранние вылеты начинаются с отметки в 570 евро.

Азербайджан

Отдых на Каспийском море нельзя назвать популярным направлением, но тем не менее из Минска есть ежедневные прямые рейсы в Баку. Если покупать билеты на конец августа сейчас, то перелет из Минска в Баку и обратно будет стоить около 500 евро. Если лететь в столицу Азербайджана ближайшую неделю-две, то стоит рассчитывать на билеты по 360-460 евро в каждую сторону.

Казахстан

Для путешествия в Казахстан лучше выбирать Алматы, откуда можно добраться до озера Иссык-Куль, Капчагайского водохранилища или озера Балхаш. Цены на прямые билеты из Минска стартуют с 310 евро в одну сторону.

ОАЭ

Дважды в неделю из Минска летают прямые рейсы в Дубай. Но ближайшие билеты без пересадок на доступны только на сентябрь. Поэтому добираться до ОАЭ придется с одной пересадкой в Тбилиси или Москве. Билеты эконом-класса стоят от 510 евро в одну сторону.

Египет

С пересадкой в Стамбуле или Москве, можно долететь до Египта. Правда, ближайшие свободные билеты доступны только на вторую половину сентября. Стоят они от 400 евро в одну сторону.

Россия

После введения всех ограничений количество вариантов, куда можно долететь из Минска в Россию, стабильно увеличивается. Есть прямые рейсы из Минска до побережья Черного моря. Самолеты из Минска в Сочи летают трижды в неделю. Цены на билеты начинаются от 150 евро, если смотреть на вторую половину августа. На более ранние даты цены возрастают до 350 евро.

На этом список стран, куда можно отправиться к морю прямо из Минска, заканчивается. Гораздо более широкие перспективы открываются перед теми, у кого есть действующая европейская виза. После сняться всех ковидных ограничений белорусы снова могут летать из Варшавы или Вильнюса.

Испания

За 300-400 евро можно приобрести билеты из Варшавы в Малагу на ближайшие недели. Если рассматривать варианты с пересадками, то расходы могут сократиться до 150-250 евро.

Цены на перелет из Варшавы до Барселоны — от 200 евро туда-обратно. В конце сентября есть варианты за 130 евро в обе стороны. Учтите, что самые дешевые билеты на лоукостах не включают багаж.

Летают и прямые рейсы из Вильнюса в Барселону. Такое путешествие обойдется в 350-500 евро до конца лета. В сентябре можно отыскать варианты за 170 евро туда-обратно.

Хорватия

Слетать на отдых из Варшавы в Дубровник можно по еще более приятным ценам. Если удачно подобрать даты, то на билеты без пересадки в обе стороны выложите по 150-200 евро. На конец августа — начало сентября можно подобрать перелеты лоукостами за 105 евро.

Греция

За 160-300 евро в обе стороны прямыми рейсами из Варшавы можно добраться и на греческие морские курорты. В сентябре есть более дешевые варианты.

Прямыми рейсами из Вильнюса долетите до Афин, Корфу или Сантарини. Билеты в две стороны стоят от 200 евро. В сентябре есть маршруты и за 100 с хвостиком евро туда-обратно.

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