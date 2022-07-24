Ермак: Украина получит еще 25-30 единиц HIMARS и MLRS 2 24.07.2022, 11:35

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Есть договоренность с союзниками о передаче оружия.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о существующей договоренности с союзниками относительно передачи Украине 25-30 единиц HIMARS и MLRS.

Об этом он написал в Telegram.

В то же время он подчеркнул, что сейчас именно логистика доставки ракет для РСЗО является ключевым вопросом.

"После встречи с президентом, командой Офиса и правительства председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единиц и большом количестве боеприпасов к ним. Именно логистика доставки ракет для РСЗО сейчас является ключевым вопросом и меня здесь хорошо поймут военные", - отметил Ермак.

Он уверяет, что эта логистика есть и будет системной для обеспечения стабильной и эффективной работы РСЗО на разных участках фронта.

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