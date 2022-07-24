Киркоров заговорил о побеге из России 8 24.07.2022, 11:40

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Российский певец сделал громкое заявление.

Российский певец Филипп Киркоров сделал громкое заявление о переезде. Во время концерта он признался, что не собирается уезжать из страны-агрессора, как это сделали многие артисты, которые осудили войну против Украины, сообщает glavred.info.

Киркоров видит свое будущее только в России.

"В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе", - цитируют Киркорова российские СМИ.

Отметим, что российский исполнитель Филипп Киркоров не раз наведывался в оккупированный Крым и поддерживает зверства российской армии в Украине.

Ранее российским артистам Филиппу Киркорову, Владимиру Винокуру, Евгению Петросяну запретили въезжать в Латвию на бессрочный период. 9 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что запрещают въезд в страну четырем российским артистам.

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