Киркоров заговорил о побеге из России

Киркоров заговорил о побеге из России8
- 24.07.2022, 11:40
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Российский певец сделал громкое заявление.
Российский певец Филипп Киркоров сделал громкое заявление о переезде. Во время концерта он признался, что не собирается уезжать из страны-агрессора, как это сделали многие артисты, которые осудили войну против Украины, сообщает glavred.info.
Киркоров видит свое будущее только в России.
"В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе", - цитируют Киркорова российские СМИ.
Отметим, что российский исполнитель Филипп Киркоров не раз наведывался в оккупированный Крым и поддерживает зверства российской армии в Украине.
Ранее российским артистам Филиппу Киркорову, Владимиру Винокуру, Евгению Петросяну запретили въезжать в Латвию на бессрочный период. 9 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что запрещают въезд в страну четырем российским артистам.