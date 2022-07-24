закрыть
24 июля 2022, воскресенье, 12:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Киркоров заговорил о побеге из России

8
  • 24.07.2022, 11:40
  • 7,108
Киркоров заговорил о побеге из России

Российский певец сделал громкое заявление.

Российский певец Филипп Киркоров сделал громкое заявление о переезде. Во время концерта он признался, что не собирается уезжать из страны-агрессора, как это сделали многие артисты, которые осудили войну против Украины, сообщает glavred.info.

Киркоров видит свое будущее только в России.

"В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе", - цитируют Киркорова российские СМИ.

Отметим, что российский исполнитель Филипп Киркоров не раз наведывался в оккупированный Крым и поддерживает зверства российской армии в Украине.

Ранее российским артистам Филиппу Киркорову, Владимиру Винокуру, Евгению Петросяну запретили въезжать в Латвию на бессрочный период. 9 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что запрещают въезд в страну четырем российским артистам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман