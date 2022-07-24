«Осьминоги — 35 рублей, улитки — 12, чебуреки — бесплатно» 24.07.2022, 12:01

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Во сколько обойдется поход на пикник в минском Ботаническом саду на этих выходных.

В Ботаническом саду в эти выходные вновь вкусно, громко и весело. На радость минчанам, у которых нет дач (на всякий случай − наш каталог загородных домов), на свежем воздухе на парковых лужайках развернулся фестиваль Vulitsa Ezha.

В этот раз журналисты realt.by решили не просто прогуляться по рядам с разнообразными яствами, а поискать самое дорогое блюдо мероприятия. Вот, что из этого вышло.

На входе в парк как обычно можно наблюдать небольшую очередь, но публика к этому уже привыкла: стоять больше 5 минут не приходится, все работают быстро.

До того, как гости успеют окунуться в атмосферу аппетитных ароматов, их пытается перехватить «Горошек маркет» с разнообразными товарами от ремесленников.

Дальше − фермерские вкусняшки. Здесь в этот раз представлен домашний хлеб, орешки ручной работы, сыр, торты, соусы, мясные и фруктовые чипсы. К слову, если ваша цель отдохнуть максимально бюджетно, то первые дегустации начинаются именно тут. Все продукцию от фермеров можно и нужно пробовать.

Проходим — перед нами аллея гриль и первые номинанты на «самое дорогое блюдо». На глаза попадается бургер VIP 13 от Black Star. Эксклюзивная черная булочка с сочной котлетой, паштетом фуагра, деликатесными сырами, карамелизированной грушей и другими ингредиентами стоит 24.99 рубля. Любопытно, но пробовать не спешим, а вдруг впереди есть что поинтереснее.

В поисках самой дорогой еды проходим мимо бесплатного кофе и алкогольных напитков от спонсоров фестиваля. Очередей к ним, к слову, пока нет: то есть «напробоваться» бесплатными аперитивами до приема основных блюд − вполне себе выполнимая задача.

По дороге немного зависаем на бесконечных развлекаловках. Справа от аллеи − бесплатные игры от Hobby Land: выбирай настолку, занимай свободный столик (их там много), приглашай соперников и часок-другой увлекательных баталий тебе обеспечен. Здесь же вызов для экстремалов младшего школьного возраста − скалодром.

Не отвлекаемся − на глаза попадается салат с осьминогом (25 рублей) и сибас (30 рублей). Неплохо, но поищем еще.

Пока разминаемся картошкой по-деревенски (4 рубля) и хот-догом (9 рублей) и доходим до новой локации под названием «Перекресток Zdrav − тут царит здоровый образ жизни. При нас новички под руководством инструктора по йоге упражняются в асанах. Дальше по плану − цигун, массаж, гвоздестояние и даже тантра (под вечер). Очень увлекательно, но после еды хочется просто присесть. Благо, мест на траве или за столиками хватает.

Слева от центральной аллеи — куча розыгрышей. В рамках чемпионата по самому быстрому поеданию чебуреков можно бесплатно попробовать продукцию от «Марьино». Огромные очереди стоят и к полюбившемуся уже бесплатному аттракциону от Lays: смельчаков поднимают вверх на подъемнике, а затем опускают вниз, где они как, в автомате с игрушками, пытаются вытащить приз — пачку (если повезет — несколько) картофельных чипсов.

Впрочем, мы отошли от темы. Ищем самое дорогое блюдо. Проходим мимо лимонадов (5−6 рублей), мороженого (3,5 рубля — шарик) и набредаем на улиток: сет из 12 белорусских улиточек с багетом стоит столько же, сколько и сибас — 30 рублей. Впрочем, есть варианты и подешевле — узбекский плов (4,5 рубля).

А вот и явный лидер — устрицы! Сет из морских деликатесов стоит от 15 до 35 рублей.

В этих же рядах находим еще одного осьминога — тоже за 35 рублей. Фух, кажется, план по самым дорогим блюдам выполнен. Пора и отдохнуть.

Впереди — приятная музыка и отличная чилл зона от REALT: удобные кресла и гамаки ждут вас!

А что по погоде? Пока что жарковато, но говорят, к вечеру может стать попрохладней. На случай дождя на фестивале полно навесов.

Завсегдатаям пикника советуем опробовать новинки — в июле к гастрономическому лайн-апу присоединились индийское вегетарианское бистро Om Namo, BlackStarBurger с бургерами и кесадильей, пицца трак Napoli из Гродно с неаполитанской пиццей на дровах и «Жуй» с необычными пинсами. За азиатскую кухню в июле отвечает «Шикари», у которых можно отведать суп том ям, а BENEDICT предлагает гостям освежиться в жару холодником с картофелем. Появились и новые улитки из Гродно — Фирма «Мока».

Городской пикник Vulitsa Ezha будет проходить в Центральном ботаническом саду 23−24 июля с 12.00 до 22.00.

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