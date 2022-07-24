Что известно о диспетчере, который записал на телефон приказы КГБиста о посадке самолета Ryanair и передал их ICAO 24.07.2022, 12:09

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Еще одна яркая история противостояния белорусского народа и режима.

Диспетчер аэропорта «Минск» Олег Галегов тайно записал на телефон приказы спецслужбиста о посадке самолета Ryanair. Впоследствии Галегов выехал из Беларуси и передал записи Международной организации гражданской авиации (ICAO). ICAO заявила, что угроза взрыва на рейсе Ryanair была заведомо ложной. Организация опубликовала доклад по посадке самолета с Романом Протасевичем в Минске 23 мая 2021 года. ICAO пришла к выводу, что борт посадили по указанию руководства РБ, и публикует записи, сделанные диспетчером на телефон.

Диспетчер Олег Галегов работал в «Белаэронавигации» как минимум с 2010 года. В начале июля он должен был после отпуска выйти на смену, его фамилия стояла в расписании дежурств, но на работу он так и не пришел.

Коллеги знали, что это Олег был дежурным диспетчером 23 мая 2021 года, когда в Минске посадили рейс компании Ryanair, и поэтому сразу заволновались. При режиме люди исчезают по-разному. Кто-то находится в следственном изоляторе, а кого-то, как Виктора Гончара или Дмитрия Завадского, больше никогда не находят.

«Лично я не видел Олега давно, — сказал «Нашай Ніве» в июле 2021 года его коллега. — Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться и волнуются: до него невозможно дозвониться, он удалил свои социальные сети. Начальство официально ничего нам не объясняло».

Олег Галегов жил в Минске вместе с семьей, в течение нескольких дней нам не удалось дозвониться до них по домашнему телефону. Это дало основания думать, что Галегов не исчез, а выехал вместе с родными.

Заместитель гендиректора «Белаэронавигации» Иван Герловский сначала сказал, что Галегов с июня в отпуске, и он ничего не знает о его исчезновении или увольнении. После вопроса, почему в организации такие длительные отпуска, Герловский уточнил:

— Да, мы, если честно сказать, звонили, спрашивали, где он находится, как он там [неразборчиво].

— Вы ему звонили?

— Ну звонили где он живет, у тещи… Этим отдел кадров занимался.

Олег Галегов — выходец из Грузии. Он переехал в Беларусь уже в сознательном возрасте, познакомился с белорусской Анной, которая была в его краях в командировке.

«Думаю, он уехал к родственникам в Грузию», — сказал «НН» еще один коллега диспетчера.

Мы пытались связаться с Олегом и его женой, но мобильные не отвечали, социальные сети были почищены. Оставался только Инстаграм, где был полностью изменен никнейм, удалены почти все фоловеры, а у закрытого профиля не было заставочного фото. Аналогичная ситуация с женой: только недавно, получив новые сертификаты гештальт-терапевта (профессия, которая обычно предполагает активное присутствие в соцсетях), она закрыла все свои профили.

Первое подтверждение информации о том, что авиадиспетчер сбежал из Беларуси в Польшу и рассказал о посадке Ryanair, появилось только через шесть месяцев, в начале января.

New York Times написала, что бывший авиадиспетчер рассказал польским следователям все, что ему известно о посадке самолета с Протасевичем.

Со ссылкой на директора Департамента национальной безопасности Польши Станислава Жарина издание пересказало показания свидетеля о том, что сотрудник КГБ в день посадки самолета находился на диспетчерской вышке и контролировал действия авиадиспетчера. На протяжении всего инцидента офицер КГБ поддерживал постоянную телефонную связь с руководством.

«Перебежчик сейчас помогает польским прокурорам построить юридическую базу против белорусских чиновников на будущем суде», — писала «Нью-Йорк таймс».

Сообщалось, что Галегов изначально связался с посольством США в Варшаве, но американцы направили его к польским властям.

Так разворачивалась еще одна история противостояния режима и белорусского народа.

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