«Сын получил 227 тысяч рублей – пропил эти деньги за две недели» 24.07.2022, 12:15

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Рассказ матери воюющего в Украине российского контрактника.

Мать 41-летнего Фаниса Зарифуллина рассказала, что ее сын из-за проблем с алкоголем лишился работы и именно поэтому пошел добровольцем воевать с Украиной. Вот только "заработанные" на войне деньги он пропил. Теперь она сама воспитывает своих внуков, пишут Idel.Реалии.

В Башкортостане и Татарстане (как и в целом ряде других регионов России) власти собирают так называемые "батальоны добровольцев", которые едут воевать с Украиной. В Татарстане уже образовано два таких батальона: "Алга" и "Тимер". Сообщалось, что в Татарстане безработным жителям предлагают поехать воевать в Украину даже в центрах занятости.

Корреспондентка Idel.Реалии поговорила с матерью одного из наемников.

41-летний Фанис Зарифуллин уехал воевать 22 апреля, принимал участие в нападении российских войск на протяжении двух месяцев. Он родом из Агрызского района Татарстана. Корреспондент редакции сначала связался с самим Зарифуллиным, но он отказался общаться. Его мать Фарида согласилась. По ее словам, после возвращения из Украины Фанис повидался с родителями лишь один раз: он беспрестанно пьет.

"Сын женат уже второй раз. Первая жена, как и он сам, сильно выпивала. 14-летнего сына и 15-летнюю дочь больше я воспитываю – особенно когда родители нетрезвые. Органы опеки даже грозились лишением родительских прав, лучше уж пусть они со мной будут", – рассказывает 64-летняя Фарида.

Всю жизнь она проработала дояркой. В 55 лет, выйдя на пенсию, продолжила работать на ферме сторожем. "Дояркой начала работать, еще когда училась в 8-м классе. И, несмотря на такой стаж, моя пенсия – 14 тысяч рублей", – говорит она и добавляет, что живут они в доме 1961 года постройки.

"На крышу шифер постелили. Сын ни копейки не дал. Есть у нас огород, там сажаем картошку, но всего лишь на шесть соток, потому что обрабатывать приходится только мне самой. Тяжело. Огурцы-помидоры растут у нас. Для себя хватает. Кур разводим, другой живности нет. Дочка-то мне помогает, но у нее у самой трое детей. Она со своей семьей живет в Ижевске. Хорошо живут. Дочь работает воспитательницей в детском саду, муж – повар. А сын вот непутевый оказался", – говорит она.

Пришлось купить вплоть до сменной одежды, мыла, бритвенных принадлежностей, консервов…

По словам Фариды, ей пришлось помочь сыну с деньгами, чтобы тот смог-таки пойти добровольцем воевать с Украиной.

"Денег у него тогда вообще не было, вот и вспомнил про мать. Когда он в первый раз уходил добровольцем, всю одежду, все пропитание купили мы сами. Наша с мужем пенсия вся ушла на эти расходы. Пришлось купить вплоть до сменной одежды, мыла, бритвенных принадлежностей, консервов... Обещал, что расплатится с нами по возвращении – да где там, ни копейки не вернул. А сейчас, когда он при деньгах, не нужны ему ни отец, ни мать", – говорит Фарида.

Она рассказывает, что ее сын был на войне два месяца: ушел 22 апреля, а вернулся в конце июня.

"За все это время он получил 227 тысяч рублей. Все движения по его счету я знаю, так как он указал номер моего телефона. Сын пропил и растранжирил эти деньги за две недели. Сейчас у него на счету осталось чуть больше 700 рублей. Детям дал от силы тысяч десять. А как напьется — не ведает, что говорит. Настолько он меня обидел, что мне уже без разницы, есть он или нет", – констатирует Фарида Зарифуллина.

Она вспоминает, что раньше сын вообще не пил, а "за спиртное взялся после того, как отслужил в Чечне".

"Служба в армии пришлась на Чеченскую республику... Оказывается, тем, кто там побывал, положены какие-то льготы, но ведь ради этого нужно документы предоставить, а он никуда не ходил, ничего не доказывал, – уточняет женщина. – Не было у него никакой реабилитации после Чечни. По возвращении из Украины к нам он приехал лишь один раз. Несколько часов говорил с детьми, и все. Больше его не видели. Рассказывал детям, как страшно на войне. Когда лежал в окопах, думал только о вас, говорит. Когда сын был там, я постоянно смотрела телевизор, а сейчас почти и не включаю. Мне не интересно, что там происходит".

Фарида Зарифуллина рассказывает о сложных отношениях в семье сына.

"Если мать трезвая – дети с ней, у себя дома, а как запьет – ко мне переезжают. Мы в одной деревне живем. Вот и сегодня сказали, что "мама запила", и пришли к нам. У меня и муж – инвалид первой группы. Голова не работает у него. Мне и за ним ухаживать надо", – говорит Фарида.

По ее словам, сын решил поехать воевать с Украиной сам.

"Он работал на мясном комбинате. Ну кому нужен выпивающий работник? Взял и уволился оттуда, даже полагающиеся ему деньги не забрал. В Украину решил ехать сам. Кажется, сначала его с военкомата на автобусе отвезли в Казань, а оттуда – в Ростов-на-Дону. Остальное я не знаю. Один его друг ездил в Сирию. Мой сын тоже хотел, но не получилось. Может, его наслушался — я не знаю. В соседней деревне похоронили 32-летнего парня, который воевал в Украине. Из нашего района туда поехал еще и Эдуард Комаров, тоже знакомый. Он вернулся через несколько дней после возвращения моего сына, – уточняет Зарифуллина.

Она добавляет, что Фанис снова собирается на войну. Об этом ей сказал внук.

"Деньги-то у него закончились, еще нужны. Их 13 человек живет в малюсеньком доме. Родители жены, ее сестра, дети сестры и другие... Им только его деньги нужны – он сам не нужен. Он, кстати, не всю сумму получил. За апрель выплатили 22 тысячи, за май – еще 205 тысяч. Деньги за июнь должны прийти до конца июля. Я даже подумываю, не пойти ли мне в банк и не закрыть ли счет. Дети ведь есть у него. Чтобы их к школе подготовить, нужно немало денег. А еще, кажется, им ежемесячно должны платить по три тысячи рублей. Для этого в военкомате нужно заполнить какие-то бумаги. Его позвали туда, а он не ходил", – говорит Фарида.

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