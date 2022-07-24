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Нацбанк Беларуси бьет тревогу из-за санкций

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  • 24.07.2022, 12:25
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Нацбанк Беларуси бьет тревогу из-за санкций

Принятые Западом меры оказали сильное влияние на экономику.

Санкции, введенные в отношении Беларуси, оказали значимое влияние на отечественную экономику в первом полугодии. Об этом рассказал член правления Нацбанка, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин, передает belmarket.by.

Принятые в 2022 году в отношении РБ секторальные и персональные санкции содержали, прежде всего, торговые ограничения по ряду товаров. Так, были прекращены поставки на европейский рынок отдельных нефтепродуктов и калийных удобрений, шин, всей группы лесоматериалов, черных металлов, цементной продукции и др.

Из Евросоюза в Беларусь ограничены поставки оборудования, машин и механизмов, отдельных товаров для производства табачных изделий, товаров и технологий двойного назначения, товаров, способствующих совершенствованию военно-технического и оборонного секторов.

Помимо торговых санкций также были введены ограничительные меры в отношении белорусского финансового сектора. Дмитрий Мурин отмечает, что включение в санкционные списки всех системно значимых банков I группы значимости (за исключением ОАО «Приорбанк») ограничило их возможности по осуществлению внешнеэкономической деятельности.

Ряд белорусских банков и их дочерние структуры были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Были запрещены операции по финансированию торговли и инвестиций.

Со стороны международных платежных систем блокировались транзакции с использованием банковских платежных карточек некоторых банков. В международных расчетах наблюдались задержка и блокировка платежей банков и их клиентов. Кроме того, был принят запрет на предоставление в Беларусь банкнот евро.

Введенные санкции по отношению к предприятиям Беларуси предопределили переориентацию их интересов на новые рынки, прежде всего в страны ЕАЭС и азиатского региона. В связи с блокировкой поставок оборудования, сырья и материалов из «недружественных» стран инвестиционные проекты по многим направлениям были приостановлены.

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