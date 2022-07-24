Путин сменил командующего Южным военным округом 2 24.07.2022, 12:31

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В свое время он был главарем «народной милиции» так называемой «ЛНР».

Военное командование России назначило нового исполняющего обязанности командующего Южным военным округом Сергея Кузовлева. В свое время он был главарем «народной милиции» так называемой «ЛНР».

Об этом сообщает «Институт изучения войны».

Аналитики отмечают, что генерала Александра Дворникова, с апреля руководящего войной против Украины, сменил генерал-полковник Сергей Кузовлев.

Что известно о Сергее Кузовлеве?

Он гражданин России. В 2014 году, когда он еще был начальником штаба 58-й армии южного военного округа, его назначили главарем так называемой «народной милиции» оккупированной территории Луганской области.

В январе 2021 года Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Ранее оккупант занимал должность начальника штаба ПВО и с ноября 2020 года по февраль 2021-го командовал российской группировкой в Сирии.

К слову, об изменениях в рядах российских военачальников проговорился Рамзан Кадыров. Он написал, что исполняющий обязанности командующего ПВО Сергей Кузовлев 23 июля посетил Чечню с целью инспектирования кадыровских батальонов «Ахмат».

Антикадыровское движение в Чечне нарастает

Интересно, что визит генерал-полковника и инспекция кадыровских сил состоялись через два дня после того, как Кадыров объявил о том, что эти батальоны будут переброшены в Украину. Военные эксперты считают, что это может свидетельствовать о нарастающем давлении на Кадырова внутри Чеченской республики.

21 июля антикадыровский батальон «Шейх Мансур» объявил о восстании против режима Кадырова и деоккупации Ичкерии, поэтому вполне вероятно, что оккупант может задержать недавно сформированные батальоны «Ахмат» в Чечне, чтобы справиться с любыми «местными беспорядками». В частности, оказалось, что этот батальон до сих пор находится на территории страны.

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