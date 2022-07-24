закрыть
24 июля 2022, воскресенье, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Инопланетяне?»: в небе над Австралией заметили странное розовое сияние

  • 24.07.2022, 12:34
  • 2,662
«Инопланетяне?»: в небе над Австралией заметили странное розовое сияние

Причина оказалась неожиданной.

В Австралии в городе Милдьюра жители в ночь на 19 июля заметили розовое сияние в небе. Об этом сообщил АВС.

Жители начали публиковать фото в соцсетях и писать, что это северное сияние, химические выбросы и даже НЛО. Причиной же свечения оказалась местная фабрика по выращиванию врачебного каннабиса.

После проверки оказалось, что местная фармкомпания не закрыла жалюзи, блокирующие свет. Люди в небе видели искусственное освещение, источником которого являлись светодиодные лампы с водяным охлаждением. Именно они давали розовое сияние.

Отметим, что в начале июля медицинский каннабис Cann Group был одобрен для продажи в Австралии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман