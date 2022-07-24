«Инопланетяне?»: в небе над Австралией заметили странное розовое сияние 24.07.2022, 12:34

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Причина оказалась неожиданной.

В Австралии в городе Милдьюра жители в ночь на 19 июля заметили розовое сияние в небе. Об этом сообщил АВС.

Жители начали публиковать фото в соцсетях и писать, что это северное сияние, химические выбросы и даже НЛО. Причиной же свечения оказалась местная фабрика по выращиванию врачебного каннабиса.

После проверки оказалось, что местная фармкомпания не закрыла жалюзи, блокирующие свет. Люди в небе видели искусственное освещение, источником которого являлись светодиодные лампы с водяным охлаждением. Именно они давали розовое сияние.

Отметим, что в начале июля медицинский каннабис Cann Group был одобрен для продажи в Австралии.

#Mildura and surrounds were treated to a spectacular sight tonight when a red light appeared in the sky.

Was it aliens?

An aurora?

No, it appears to have been the hydroponic lights from a medicinal cannabis farm reflecting off cloud which is somehow the most Mildura answer ever. pic.twitter.com/Wfy63tRrng — Sarah Tomlinson (@sarah_tomlinson) July 19, 2022

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