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Шесть провалов режима Лукашенко в отношениях с Ираном

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  • 24.07.2022, 12:56
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Шесть провалов режима Лукашенко в отношениях с Ираном

Чем обернулись попытки сотрудничества Минска и Тегерана?

На днях руководитель России Владимир Путин посетил в Иран. От руководства этой страны он услышал слова поддержки вторжения в Украину. Представители двух государств возложили вину за развязывание конфликта на Запад.

Кроме того, российский «Газпром» и Национальная иранская нефтяная компания NIOC заключили сделку на 40 млрд долларов, подразумевающую, среди прочего, разработку двух газовых и шести нефтяных месторождений.

В связи с этим может возникнуть вопрос: а почему отношения с Ираном не развивает режим Лукашенко, который также оказался под жесткими западными санкциями?

Сайт udf дает ответ, рассказывая, какими неудачами обернулись все предыдущие попытки сотрудничества Минска и Тегерана.

Добыча и поставки иранской нефти

Еще в 2007 году Александр Лукашенко заявил, что достигнута договоренность о том, что белорусская компания сможет добывать в Иране нефть. Но на практике до этого так и не дошло. В 2013 году проект освоения «Белорусьнефтью» месторождения Джофеир был закрыт.

В 2016 году вновь заговорили об иранской нефти: на этот раз исключительно в контексте поставок. В Беларусь даже прибыли две экспериментальные партии. Но логистика делала проект слишком уж дорогим: сырье нужно было доставить в порты Украины или Латвии и оттуда перевозить железнодорожными составами.

Выпуск иранского автомобиля

Но самым громким провалом стало производства в нашей стране автомобиля «Саманд». Эта модель многими элементами напоминала снятый с производства еще в 1995 году Peugeot 405.

В 2007 году белорусские власти заключили инвестиционное соглашение с иранской компанией Iran Khodro. Но автомобили на мощностях СП ЗАО «Юнисон» под Минском почти не производились, их выпуск был прекращен в 2013-м.

Официально причиной провала назвали «конфликт интересов основных акционеров».

Строительство иранского посольства

В момент пика отношений Минска и Тегерана в белорусской столице задумали построить роскошное посольство Ирана. Начали его возводить в 2011 году и обещали завершить строительство за год. Но на практике получился долгострой – даже такой небольшой проект реализовывался со скрипом.

Открыли новое посольство на Старовиленском тракте только в 2015 году.

Авиасообщение между Минском и Тегераном

Самолеты «Белавиа» начали летать в Иран с 2010 года. Нетипичные туристы были в восторге: до экзотической страны стало возможным добраться за несколько часов. Но в 2017-м авиасообщение прекратилось.

Назывались самые разные причины: не востребованность и не загруженность рейсов, некие «технические проблемы», западные санкции.

Уже около двух лет обе стороны говорят о заинтересованности восстановить авиасообщение, но дальше слов дело пока не идет.

Строительство «Магнита»

Один из самых грандиозных иранских проектов в Беларуси Лукашенко утвердил своим указом в 2009 году. Компания «Кейсон» за 250 млн евро должна была построить многофункционального комплекс «Магнит» на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского.

Планировалось, что комплекс возведут в 2014-м. Затем сроки продлевались несколько раз. В последние годы белорусское власти долгострой на проспекте Независимости стал бесить.

В начале текущего года руководитель «совета республики» Наталья Кочанова поставила иранцам ультиматум: не будет подвижек – объект отдадут госзастройщикам. И вот в пятницу 22 июля Лукашенко поручил построить белорусский торговый центр на месте «Магнита». Другими словами, власти выполнили свою угрозу.

Падающий товарооборот

В целом отношения двух стран как нельзя лучше характеризует товарооборот. При том, что Лукашенко совершил свой первый визит в Иран еще в 1998 году, спустя десятилетие товарооборот между государствами составлял всего около 100 млн долларов.

В 2009-м Лукашенко заявил: Беларусь определила Иран как своего главного партнера в регионе, взаимный товарооборот нужно довести до миллиарда долларов.

А теперь внимание: товарооборот между Беларусью и Ираном в 2021 году составил 33 млн долларов. То есть не только не вырос, но и сократился в несколько раз после поставленной властями задачи.

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