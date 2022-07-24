В Украине ликвидировали танкиста с «секретной» военной базы РФ в Абхазии 6 24.07.2022, 13:00

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Оккупанта удалось идентифицировать, несмотря на специфическое место службы.

Бойцы ВСУ ликвидировали еще четырех оккупантов, которые ранее несли службу на "секретной" 7-й российской военной базы в Абхазии. Среди них оказался 35-летний танкист армии агрессоров Алексей Назаренков.

Об этом сообщил основатель InformNapalm и известный эксперт-расследователь Иракли Комахидзе в Facebook.

"Отследить потери такой специфической войсковой части как 7-я российская оккупационная военная база из Абхазии, довольно сложно. Часто в некрологах российских оккупантов нет упоминания места их службы, да и в абхазких пабликах информации по ним не публикуют", – пояснил он.

Комахидзе добавил, что на связь с ним вышел аноним, который поделился ссылкой некролога танкиста армии РФ Алексея Назаренкова (24 февраля 1987 года рождения). На фото убитого оккупанта мужчина и увидел знакомый шеврон воинской части 09332.

По данным росСМИ, старший сержант, командир танка Назаренков был ликвидирован 27 мая 2022 года на территории Украины. По результатам методологии OSINT, Комахидзе удалось установить, что Назаренков на протяжении последних десяти лет служил по контракту именно в танковом батальоне 7-й военной базы (в/ч 09332, Гудаута, оккупированная русскими Абхазия, Грузия).

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