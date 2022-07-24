БелАЭС: Энергии много, но использовать ее не получается 5 Анастасия Гурина, «Белорусы и рынок»

24.07.2022, 13:08

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«Проект века» превратился в чемодан без ручки.

Государство приняло ряд мер, чтобы население больше пользовалось электричеством. Население с радостью откликнулось. Но оказалось, что электросети к росту нагрузки не готовы, а модернизировать их дорого. Поэтому желающим установить в частном доме электрокотел предлагают самим заплатить за новые сети.

Увеличить использование электроэнергии гражданами – такая идея властям пришла сразу, как только стало понятно, что электроэнергию с БелАЭС экспортировать не получится.

Министерство энергетики утвердило программу увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 годы.

Часть программы заключается в переводе индивидуального жилищного фонда на электроэнергию для целей отопления и горячего водоснабжения – то есть установка электрических котлов в частных домах. Для тех домохозяйств, которые используют электроэнергию в бытовых целях, введены специальные стимулирующие тарифы.

Население простимулировалось и на предложение больше пользоваться электричеством откликнулось с радостью – энергетиков начали закидывать заявками на разрешение подключить электрические котлы. Вот только на практике удовлетворить обоюдное желание оказалось не просто.

БелАЭС построили, а сети не обновили

Выяснилось, что электросети увеличения нагрузки не выдержат. И разрешить гражданам подключить котлы можно только после реконструкции распределительных сетей.

«В настоящее время в Республике Беларусь эксплуатируется более 200 тысяч км распределительных электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ, имеющих различную степень износа. И одномоментно выполнить их реконструкцию невозможно как финансово, так и организационно. По экспертной оценке, для реконструкции всех распределительных электросетей необходимо порядка 11 млрд долларов, – рассказал ведомственной газете «Энергетика Беларуси» начальник управления стратегического развития «Белэнерго» Андрей Негодько.

А может понадобится и больше средств. В «Белэнерго» подчеркнули, что недостаточно просто восстановить изношенные сети до их прежних технических характеристик, необходимо увеличить их пропускную способность, что требует гораздо больших финансовых вложений.

Где взять деньги? – У населения

В условиях недостатка средств предлагается самим гражданам финансировать строительство и модернизацию сетей к индивидуальной жилой застройке.

Согласно указу «О строительстве распределительных электрических сетей», принятому в прошлом году, участие населения в финансировании таких работ может составлять 30% от их сметной стоимости.

По словам Андрея Негодько, как будет работать данный нормативный правовой акт, говорить пока рано. В этом году районные исполнительные комитеты начнут проводить опросы среди граждан. Если они изъявят желание участвовать в финансировании несамортизированных электрических сетей, такие объекты попадут в планы проектирования на 2023 год и только через год – в планы строительства.

Граждане слишком много просят

«Как показывает практика, электрическая мощность, которая запрашивается гражданами для нужд отопления и горячего водоснабжения, определяется интуитивно либо по совету знакомых, что зачастую приводит к завышению запрашиваемой мощности и необоснованно сокращает резерв пропускной способности распределительных электрических сетей для других граждан», - отметил представитель «Белэнерго».

Также он рекомендует сначала утеплить дома, а потом ставить котел для отопления – тогда будет достаточно небольшой мощности.

Несмотря на ограниченность пропускной способности электрических сетей, ежегодно разрешения на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети получают порядка 80% обратившихся.

Анастасия Гурина, «Белорусы и рынок»

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