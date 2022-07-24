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Что нужно освободить ВСУ, чтобы получить ключ к победе

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  • Игаль Левин, 24tv.ua
  • 24.07.2022, 13:12
  • 2,108
Что нужно освободить ВСУ, чтобы получить ключ к победе

Математика войны.

Украина не исключает военных инструментов возобновления контроля над временно оккупированными территориями.

Это многократно озвучивалось в высших эшелонах власти. В том числе об этом говорил и человек военный. Имею в виду руководителя ГУР Кирилла Буданова с его словами о военном возвращении всех без исключения территорий.

Здесь дело в том, что юг у нас ключевой во всей этой войне. Сейчас важно освободить юг. А дальше уже пойдет возвращение и всех остальных территорий. Все зависит от наших военно-технических возможностей.

Мы не можем заглянуть в будущее и что-то "наванговать". Очень уж неблагодарное это дело. Однако начинать нужно именно с юга. Это ключ к победе.

Математика Победы

Комбатанты, те, кто на фронте с оружием в руках ведут наступательные действия – это всегда 30% от совокупного количества вооруженных сил, примерно.

То есть, если, допустим, у нас ровно миллион солдат, то в пересчете на чисто боевые части выйдет 300 тысяч. Остальные 700 тысяч призваны обеспечивать трехсоттысячную боевую группировку. Сюда отнесем логистов, поваров, военных бюрократов (отдел кадров, военкомат и т.д.).

Кроме того, есть еще охранники объектов в тылах и так далее. Таким образом структурированы любые Вооруженные Силы. Поэтому не надо думать, что если говорят о 700 тысячах или миллионах армейцев, то все они пойдут в атаку.

Игаль Левин, 24tv.ua

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