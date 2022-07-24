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В центре Вильнюса прошла акция в поддержку Николая Автуховича и Полины Шарендо

  • 24.07.2022, 13:27
В центре Вильнюса прошла акция в поддержку Николая Автуховича и Полины Шарендо

Политзаключенных потребовали немедленно освободить.

Акция в поддержку политзаключенных Николая Автуховича и Полины Шарендо-Панасюк прошла в центре Вильнюса, сообщает Charter97.org

Напомним, что активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк находится в неволе уже более года.

Еще в прошлом году судья Евгений Бреган приговорил активистку к 2 годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса.

7 апреля 2022 года Полине Шарендо-Панасюк добавили еще 1 год колонии к основному сроку. Такой приговор назначил судья суда Железнодорожного района Гомеля Николай Круподеров. Активистку судили в закрытом режиме за якобы «неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения».

С августа 2021 года Полина Шарендо-Панасюк оставалась в женской колонии Гомеля, где она испытала все возможные варианты давления. Активистку долго держали в карцере, ее лишили встреч и передач, которых нельзя лишить по закону, к ней не пускали адвоката, но так и не смогли сломать. Позже ее перевели в СИЗО № 3.

С конца июня 2022 года более месяца родственники политзаключенной не знали, где она находится. Недавно стало известно, что ее перевели в колонию № 24, которая находится поселке Заречное, в Речицком районе Гомельской области. ПК-24 — колония для женщин-рецидивисток, повторно совершивших тяжкое преступление. Она известна очень суровыми условиями содержания, антисанитарией и тяжелым физическим трудом заключенных.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина призвала международные структуры, а также белорусских журналистов, правозащитников и диаспоры немедленно спасать Полину Шарендо-Панасюк.

По сфабрикованному делу предпринимателя из Волковыска Николая Автуховича проходит 12 человек.

Их обвиняют по 12 статьям Уголовного кодекса Беларуси, среди которых «измена государству и акт терроризма». Обвиняемых держат во время заседаний «суда» в тесных клетках.

11 июля, во время судебного заседания Николай Автухович объявил, что начинает сухую голодовку.

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