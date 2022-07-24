Месяц, которого больше всего боится Путин 2 24.07.2022, 13:41

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Украинская армия готовится к чему-то важному на фронте.

Российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин предположил, что есть конкретный месяц, которого больше всего боятся войска агрессора. Об этом он сказал во время стрима на 24 канале.

По его словам, о подготовке к чему-то важному на фронте свидетельствуют и удары по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Это важная цель для украинской армии, так что ситуация для врага остается плачевной.

Также заявления Арестовича о том, что более 1 000 захватчиков сейчас фактически оказались в котле, по мнению Фейгина, очень похоже на осторожное наступление.

Правозащитник также подчеркнул, что он не может делать детальных прогнозов и предполагать, когда лучше всего проводить контрнаступление, поскольку не является военным специалистом.

«Однако я вам скажу, что для России все самое худшее случалось в августе. Я не знаю почему. И именно этого месяца они боятся. Они увидят какую-то роковую зависимость от неудач», – сказал Фейгин.

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