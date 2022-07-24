Литовская полиция показала видео погони за пьяным белорусским дальнобойщиком 2 24.07.2022, 13:48

1,524

Грузовик ехал по дороге Шяуляй — Паланга.

20 июля в литовскую полицию поступило сообщение, что грузовик ехавший по дороге Шяуляй — Паланга, подвергает опасности других водителей опасности. Правоохранители поделились видео погони и рассказали подробности о случившемся.

Полицейские оперативно обнаружили нарушителя и, включив специальные световые и звуковые сигналы, попытались остановить его. Не послушавшись предупреждений, водитель продолжил движение еще несколько сотен метров, не раз опасно выезжая на встречную полосу.

Но проехать развязку водитель не смог. Он выехал на насыпь и, повредив несколько дорожных знаков, свернул с дороги в ближайший кювет. Водитель грузовика не ориентировался в пространстве, говорил бессвязно, от него сильно пахло алкоголем. Оперативники установили, что 44-летний гражданин Беларуси управлял грузовиком предприятия из города Тельшяй. Машина использовалась для перевозки партии алкогольных напитков. Спиртометр показал, что водитель был пьян.

Приехавшие медики оказали водителю первую помощь. Установив, что серьезных травм нет, водителя задержали и заключили под стражу.

В отношении него возбуждено досудебное расследование по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, другие участники дорожного движения от пьяного водителя не пострадали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».